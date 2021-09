Les développeurs de Splitgate ont maintenant de l’argent et de grands projets pour F2P Shooter

Image : 1047 jeux

Splitgate a été publié pour la première fois en 2019 et, même s’il a bien fonctionné au début, il a rapidement disparu du radar pour la plupart des gens. Mais plus tôt cette année, le jeu a fait son saut sur les consoles et est devenu presque du jour au lendemain un énorme succès. Maintenant, les développeurs, avec plus d’argent et d’investisseurs, sont enthousiasmés par l’avenir et ont de grands projets pour le Splitgate soudainement super populaire.

Dans une interview avec Techcrunch le 14 septembre, le co-fondateur et PDG de 1047 Games, Ian Proulx, a expliqué qu’après quelques rondes de financement récentes suite au succès de Splitgate, “la portée de ce que nous pouvons faire est maintenant à travers le toit.” Avant, en 2019, l’équipe était en difficulté en raison de sa petite taille et de son manque de ressources.

« Il y a tellement de choses auxquelles nous ne pouvions pas penser parce que nous étions une petite équipe avec un petit budget, mais maintenant tout est sur la table », a expliqué Proulx. « Nous nous concentrons sur le long terme – je considère que le jeu est terminé à 25 %. Nous n’avons pas besoin d’être Fortnite demain, mais maintenant il s’agit vraiment de construire les prochains Riot Games, la prochaine grande entreprise de jeux.

Splitgate est un jeu de tir gratuit en ligne compétitif qui ressemble beaucoup à Quake 3 ou à Halo classique, mais avec la ride supplémentaire des portails contrôlés par les joueurs. Ces portails permettent des moments sauvages et des jeux fous. Après son lancement sur consoles en juillet, la base de joueurs du jeu a explosé, atteignant plus de 2 millions de joueurs actifs en deux semaines. Cela a conduit à des problèmes de serveur désagréables et 1047 jeux se sont brouillés pour suivre le nombre de joueurs désormais énorme.

Après tout ce succès, le 14 septembre, 1047 Games a annoncé avoir levé avec succès 100 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs en capital-risque.

Avec cet argent, Proulx affirme que l’équipe peut désormais se concentrer uniquement sur la création du jeu qu’elle (et la communauté) souhaite créer. Il a également ajouté que depuis 2019, un petit groupe de joueurs est resté et a fourni des commentaires, et Proulx pense que continuer à écouter les joueurs est la clé pour faire du Splitgate quelque chose de plus grand et de meilleur.

« Nous lisons tout, nous écoutons – continuez à recevoir les commentaires. Nous fonctionnons toujours comme l’équipe indépendante qui devait rester proche de notre communauté. Nous sommes toujours dans cet état d’esprit”, a déclaré Proulx, “Mais maintenant, nous avons juste une somme d’argent ridicule.”

