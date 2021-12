Les développeurs de Stalker 2 reviennent sur les plans du métaverse NFT

17 décembre 2021 – 09:53

Le développeur de Stalker 2: Heart of Chernobyl, GSC Game World, a déclaré qu’il ne poursuivrait pas de projets impliquant des NFT et des fonctionnalités de métaverse dans le jeu.

Dans un article sur Twitter, le studio a déclaré qu’il avait entendu la réponse à l’annonce de l’introduction de jetons non fongibles et d’un aspect métavers à sa prochaine sortie, et qu’il avait décidé d’annuler « tout ce qui concerne NFT » dans Stalker 2.

« Les intérêts de nos fans et de nos joueurs sont la priorité absolue de l’équipe », a poursuivi le développeur. « Nous créons ce jeu pour votre plaisir, quel qu’en soit le prix. Si vous vous en souciez, nous nous en soucions aussi. »

La fonctionnalité proposée aurait permis aux joueurs d’acheter des NFT à partir de janvier, ce qui leur aurait permis de créer un « métahumain » – un avatar qui leur ressemblait physiquement – dans un aspect métavers du jeu. Cela aurait été séparé du jeu principal Stalker 2.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

