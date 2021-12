Les développeurs de STALKER 2 suppriment les NFT après le tollé des fans

Image: STALKER 2

Les développeurs de STALKER 2, GSC Game World, ont annoncé hier qu’ils ajouteraient des NFT au jeu. L’accueil du public n’était, comme vous pouvez l’imaginer, pas aimable.

Les NFT (et la blockchain elle-même) sont une catastrophe environnementale, une escroquerie de type pompe et vidage et une attaque inutile contre les technologies et les systèmes existants qui n’ont pas besoin d’être réparés d’un seul coup, quelle que soit l’approche à partir de laquelle vous voulez en venir – ou tous les trois si vous voulez, je ne suis pas là pour vous arrêter, ils sont nuls.

Je pense que la réaction des fans a été mieux résumée par ce commentaire le plus voté sur Reddit, qui disait simplement

Ils n’avaient littéralement rien à faire pour me garder excité pour ce jeu et ils ont quand même tout foutu en l’air.

On pourrait penser qu’un studio de jeux vidéo connecté à Internet de quelque manière que ce soit en 2021 aurait vu cela venir, mais alors :

Quoi qu’il en soit, 24 heures après avoir fait l’annonce, et après avoir été critiqué pendant toutes ces 24 heures, le studio a décidé qu’il était temps de tweeter une lettre « d’excuses », qui bien sûr ne s’est excusée pour rien à part un » miscommunication »:

CHERS HEUREUX,

NOUS VOULONS FAIRE UN COMMENTAIRE DÉTAILLÉ SUR L’ANNONCE D’HIER DES BONUS NFT POUR STALKER 2.

GSC GAME WORLD EST UN STUDIO DE DÉVELOPPEMENT DE JEUX INDÉPENDANT. NOUS N’AVONS PAS D’ÉDITEUR, MAIS NOUS AVONS DE MERVEILLEUX PARTENAIRES, UNE ÉQUIPE INCROYABLE ET UN RÊVE D’UN JEU QUE VOUS AIMEREZ SINCÈREMENT. COMME TOUS LES AUTRES DEVS, NOUS AVONS BESOIN DE DEUX RESSOURCES PRINCIPALES : DU TEMPS ET DE L’ARGENT.

STALKER 2 : HEART OF CHERNOBYL EST VRAIMENT LE JEU LE PLUS GRAND ET LE PLUS COMPLEXE QUE NOUS AVONS JAMAIS CRÉÉ. TOUS LES FONDS QUE NOUS GAGNERONS AU COURS DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT (Y COMPRIS LE REVENU POTENTIEL DE NFT) SERONT DÉPENSÉS À AMÉLIORER LE JEU TANT ATTENDU POUR LE RENDRE ENCORE MEILLEUR.

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI NFT ? C’EST UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE, ET NOUS AVONS HÂTE DE « FAIRE NFT CORRECTEMENT » : DONNER À CERTAINS FANS L’OPPORTUNITÉ « D’ENTRER DANS » LE JEU SANS INTERFÉRER AVEC L’EXPÉRIENCE DES AUTRES JOUEURS. C’EST POURQUOI LES JETONS SONT ENTIÈREMENT OPTIONNELS ET N’ONT AUCUN IMPACT SUR LE JEU OU L’HISTOIRE (PAS D’ARMES, DE QUÊTES, DE LIEUX, ETC.) ET PEUVENT ÊTRE ACTIVÉS UNIQUEMENT AVANT LA SORTIE DU JEU.

HIER, NOUS AVONS ANNONCE LES PREMIERS JETONS — LES VISAGES DE PLUSIEURS PNJ. ILS NE SONT MÊME PAS IMPLIQUÉS DANS L’HISTOIRE. MAIS CERTAINS D’ENTRE VOUS PENSENT QUE NOUS ALLERIONS UN PEU TROP LOIN D’ICI. C’EST POURQUOI NOUS VOULONS DIVULGUER EN TOUTE TRANSPARENCE NOS PLANS POUR LE FUTUR NFTS. NOUS ALLONS METTRE EN UVRE (LES SURNOMS DES PROPRIÉTAIRES SUR CERTAINS BUREAUX/MURS/ETC EN JEU (N’OUBLIEZ PAS QUE C’EST D’UN GRAND MONDE OUVERT DONT NOUS PARLONS), GANTS/TATOUAGES, SKINS/BADGES POUR LE MODE MULTIJOUEUR MISE À JOUR GRATUITE APRÈS LA CAMPAGNE STORY) ET CARTES À COLLECTIONNER (PLATFORME DMARKET UNIQUEMENT, PAS D’INTÉGRATION DANS STALKER 2).

DMARKET A ÉTÉ CHOISI COMME PARTENAIRE COMME PLATEFORME DE BLOCKCHAIN ​​DE JEU VIDÉO UNIQUEMENT. ILS ADORENT LES JEUX, ET ILS ONT HÂTE DE TRAVAILLER AVEC NOUS SUR CE GENRE DE RÉALISATION DE SOFT NET. DMARKET FONCTIONNE SUR UN SYSTÈME DE BLOCKCHAIN ​​PRIVÉ AVEC DES PONTS VERS D’AUTRES RÉSEAUX (TELS QUE POLYGON ET SOLANA AVEC LA PRIORITÉ DE FOURNIR UNE FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET ​​DE MINIMISER LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LES AUTRES IMPACTS NÉGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT.

DANS CETTE DÉCLARATION, NOUS SOMMES AUSSI HONNÊTES AVEC VOUS QUE NOUS POUVONS. NOUS NE DEMANDONS PAS DE SOUTIEN, MAIS AU MOINS NOUS ESPÉRONS QUE VOUS POUVEZ NOUS ENTENDRE ET COMPRENDRE NOS RAISONS.

LE TEXTE S’EST RÉVÉLÉ TRÈS GROS : MERCI DE L’AVOIR LU JUSQU’À LA FIN. VEUILLEZ ACCEPTER NOS EXCUSES POUR LA MAUVAISE COMMUNICATION D’HIER ET TOUS LES SENTIMENTS QUE C’EST CAUSE. NOUS SAVONS QUE VOUS SOUHAITEZ LE MEILLEUR POUR NOTRE JEU ET NOUS L’APPRÉCIONS.

AVEC AMOUR,

ÉQUIPE MONDIALE DU JEU GSC.