Les développeurs de Valheim taquinent la mise à jour de Mistlands avec des images du biome de la montagne

Iron Gate Studio a un nouveau contenu biome en développement pour Valheim appelé Mistlands, et l’équipe a fourni un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Selon un nouvel article de blog, Mistlands est actuellement développé par la majorité de l’équipe, et les images d’aujourd’hui ne sont qu’un aperçu de ce qui va arriver.

Mistlands se concentrera davantage sur l’aventure et l’exploration que sur la construction, et à l’heure actuelle, le terrain et les textures sont expérimentés, comme vous pouvez le voir dans les images teaser. Gardez cependant à l’esprit qu’à mesure que le développement progresse, le paysage changera probablement. Il est également encore trop tôt pour que le studio dise ce que la mise en œuvre des Mistlands signifiera pour les mondes existants, mais l’équipe tiendra les joueurs au courant une fois qu’elle en saura plus.

Pendant que les bases de la mise à jour sont en cours d’élaboration, le reste de l’équipe examine des mises à jour plus petites. Une mise à jour du biome prend un certain temps à se développer, donc quelques mises à jour plus petites seront proposées avant l’arrivée de Mistlands.

Une chose amusante à faire pendant que vous attendez sur Mistlands est de fabriquer des navets dans le jeu. Bien que les Vikings n’aient pas célébré Halloween, c’est amusant d’avoir quelque chose pour égayer votre propriété.

La mise à jour la plus récente, Hearth & Home, est sortie il y a un peu plus d’un mois et a constitué une étape importante selon le studio. Bien qu’il puisse y avoir des ajustements supplémentaires et de petites mises à jour en cours avec plus de corrections de bugs et d’ajustements d’équilibrage, l’équipe se concentre désormais sur Mistlands.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous vous lancez simplement dans la mise à jour Hearth & Home, nous avons de nouveaux guides pour vous aider. La hache de bataille en cristal de Valheim est une nouvelle arme à fabriquer qui a été introduite avec la mise à jour, et nous expliquons comment l’acquérir.

Le goudron est également nouveau dans le jeu et vous devrez le cultiver dans des fosses à goudron entourées d’ennemis appelés croissances. Voici ce que vous devez savoir sur tout cela. Et, la table de cartographie est également un nouvel ajout à Hearth & Home, et nous expliquons ici ce qu’elle fait et comment la fabriquer.

Si vous avez besoin d’aide pour quoi que ce soit d’autre en rapport avec le jeu, ce lien vous mènera à notre page hub qui regorge de guides Valheim.