Les développeurs derrière les personnes abandonnées demandent l’arrêt des menaces de mort et du harcèlement

Au cours des derniers mois, les joueurs ont émis l’hypothèse que Blue Box Game Studios et son prochain jeu d’horreur Abandoned sont en quelque sorte liés ou directement affiliés au créateur de Metal Gear Hideo Kojima et/ou à Konami, l’éditeur derrière Silent Hill et MGS. Et même si le studio a directement répondu à ces affirmations et a clairement déclaré que les théories du complot n’avaient aucun fondement, cela n’a pas empêché certains d’attaquer Blue Box Studios. Maintenant, c’est arrivé au point que l’entreprise a ressenti le besoin de publier une déclaration demandant aux gens d’arrêter d’envoyer des menaces de mort, avertissant de l’intervention de la police si elles se poursuivent.

Blue Box a publié sa déclaration sur Twitter hier, expliquant que le studio recevait des menaces à la fois en ligne et «physiquement» depuis des mois maintenant, et ces derniers jours, elles se sont aggravées.

« Nous voulons travailler dans un environnement sûr », a déclaré Blue Box dans son communiqué, « et avec les offres d’emploi à venir à l’avenir, nous voulons également offrir un environnement de travail sûr aux futurs collègues [sic]. nous ne tolérerons pas [sic] ceci et nous prendrons des mesures en fournissant aux autorités des adresses IP, des journaux et des séquences de caméra [sic]. «

La déclaration reconnaît que Blue Box est consciente de la frustration de certains joueurs, mais elle ne comprend pas pourquoi elle reçoit des menaces de mort.

« Nous comprenons et apprécions votre intérêt pour Abandoned, nous travaillons dur sur Abandoned. Nous lancerons un blog régulier sur notre site Web que vous pourrez suivre et nous publierons toute nouvelle sur Abandoned sur notre Twitter. Mais tout ce que nous demandons jusque-là, c’est juste de nous donner de l’espace et de nous laisser travailler sur Abandoned.

Avant juin de l’année dernière, la plupart des gens ne savaient même pas qu’Abandoned existait. Il a été annoncé pour la première fois en avril, via un article peu remarqué sur le blog PlayStation.

Mais le 15 juin, un tweet maintenant supprimé a taquiné les gens avec ce message : « Devinez le nom : Abandonné = (Première lettre S, Dernière lettre L). Révélez la fermeture… #PS5 #Exclusif. » Les gens ont immédiatement rempli les blancs pour signifier « Silent Hill », et c’est ainsi qu’a commencé une théorie du complot populaire qui mettait en vedette des fans cherchant tous les indices qu’ils pouvaient trouver, y compris un tweet aléatoire de Kojima qui incluait justement « silencieux » et « colline ” dedans, le tout dans le but de relier les points et de prouver que Blue Box était soit Kojima lui-même, soit connecté à son entreprise ou à Konami.

À quelques reprises, Blue Box a semblé en fait se pencher sur le supposé complot dans les communications marketing ultérieures, mais les critiques valables et les menaces de mort sont des mondes à part. Et Blue Box a déclaré à plusieurs reprises, dès avril de cette année, que ce n’était pas le cas.

Comme le souligne la nouvelle déclaration du studio, ce sont des êtres humains. Ils ont des familles. Décisions marketing douteuses ou non, toutes sortes de menaces sont hors de portée. Blue Box est finalement une petite équipe d’êtres humains essayant de faire quelque chose. Personne n’est obligé de les aimer, leur jeu, ou comment ils l’annoncent, mais si nous pouvions laisser tomber les menaces de mort, ce serait génial.