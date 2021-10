Les développeurs d’Ethereum (ETH) cherchant à retarder la bombe à retardement de difficulté, qu’est-ce que cela pourrait signifier ?

La semaine dernière, les développeurs d’Ethereum, Tim Beiko et James Hancock, ont publié la proposition 4345 pour retarder la bombe à retardement de difficulté jusqu’en mai 2022.

La bombe à retardement de difficulté fait référence à un processus qui rendrait l’exploitation minière d’Ethereum de plus en plus difficile à faire. L’idée est d’arriver à un point où l’exploitation minière n’est plus rentable.

Lorsque cela se produirait, la blockchain s’arrêterait alors que les mineurs éteindraient leur équipement ou déplaceraient leurs ressources minières vers d’autres chaînes. Cela vise à éliminer progressivement les mineurs dans le cadre du passage d’Ethereum d’un réseau de preuve de travail (PoW) à un réseau de preuve de participation (PoS).

Tout au long de ce processus de transition, la communauté minière a connu une grande incertitude. Bien que l’ETH 2.0 soit inévitable, il ne fait aucun doute que les mineurs sont heureux de prolonger la situation actuelle pour maximiser leur potentiel de profit.

Mais, plus précisément, que peut-on déduire d’un autre délai proposé à la bombe à retardement de difficulté ?

Quelle est l’histoire derrière la bombe de difficulté Ethereum ?

La mise à niveau de Londres, qui a été mise en service le 5 août, portait uniquement sur la proposition 1559 – un changement du marché des frais pour des frais de gaz plus prévisibles.

Cependant, cette mise à niveau contenait également un certain nombre d’autres propositions qui ont fait la coupe. Ceux-ci étant :

Selon la proposition 3554, la bombe à retardement de difficulté a déjà été retardée en décembre lorsque la mise à niveau de Londres a été déployée.

En préparation pour ETH 2.0, des bombes à retardement de difficulté ont explosé deux fois dans l’histoire d’Ethereum. Une fois en 2017, et plus récemment en novembre 2019 sous EIP 2387.

Mais une réticence à désigner une autre bombe à retardement suggère que les développeurs d’Ethereum ne sont pas encore prêts à commencer le processus de suppression progressive des mineurs.

Dans le cadre de l’EIP 4345, les développeurs envisagent de faire exploser la bombe à mi-chemin du deuxième trimestre 2022. Ajoutant que la bombe peut être réajustée (pour une combustion plus longue jusqu’à ce que l’exploitation minière soit impossible) ou supprimée complètement.

« Cibler la mise à niveau de Shanghai et/ou la fusion avant mai 2022. Soit la bombe peut être réajustée à ce moment-là, soit retirée ensemble. »

Quand l’ETH 2.0 est-il prêt à être déployé ?

Les dernières informations des développeurs ConsenSys indiquent que «la fusion» est prévue pour le premier trimestre de 2022.

Le passage au PoS implique l’exécution des chaînes ETH 1.0 et ETH 2.0 en parallèle jusqu’à une date future où les deux chaînes pourront être fusionnées. C’est à ce moment qu’Ethereum cesse d’être une blockchain PoW.

Certains voient cela comme le moment où Ethereum 2.0 sera mis en ligne. Mais il existe une phase supplémentaire, « Shard Chains », pour améliorer l’évolutivité, qui devrait être déployée à la fin de 2022.

Cependant, si EIP 4345 se produit au deuxième trimestre 2022, la fusion ne peut avoir lieu qu’à une date ultérieure. Cela suggérerait que l’ETH 2.0 est en retard.

