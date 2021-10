Ethereum (ETH)

Les développeurs d’Ethereum proposent de retarder la bombe de difficulté ou de la supprimer complètement

AnTy10 octobre 2021

Pendant ce temps, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a fustigé les « maximalistes de Bitcoin » pour avoir forcé l’utilisation de Bitcoin au Salvador, l’appelant contre les idéaux de liberté importants pour l’espace crypto.

Une nouvelle proposition pour retarder la bombe de difficulté a été introduite par les développeurs Tim Beiko et James Hancock.

Cette semaine, les développeurs ont publié la proposition d’investissement Ethereum (EIP) 4345 visant à retarder la bombe difficile à mai 2022 ou à la supprimer complètement.

La bombe de difficulté d’Ethereum fait référence à l’augmentation du niveau de difficulté des calculs complexes dans l’algorithme d’extraction pour recevoir des récompenses Ether. Cette bombe à difficulté est de dissuader les mineurs de continuer avec le mécanisme de consensus Proof-of-Work (PoW) après la transition du réseau Ethereum vers Proof-of-Stake (PoS).

La nouvelle proposition veut que la bombe de difficulté soit ajustée 10 500 000 blocs plus tard que le numéro de bloc réel.

« Cibler la mise à niveau de Shanghai et/ou la fusion avant mai 2022. Soit la bombe peut être réajustée à ce moment-là, soit retirée ensemble », lit-on dans la proposition.

Beiko, développeur de la Fondation Ethereum, a écrit sur le forum Ethereum que bien que les tests de fusion se déroulent bien, cela ne peut pas se produire avant que la bombe de difficulté ne s’éteigne à nouveau début décembre.

« Nous ne sommes pas à environ 1 mois d’avoir les versions des clients prêtes pour la fusion, nous devons donc repousser la bombe. »

Vue d’ensemble : Cette semaine, les chercheurs et les développeurs d’Ethereum se sont rencontrés pour travailler à la fusion. Ils ont pu implémenter des « clients de fusion » et utiliser un réseau de test pour simuler le transfert de PoW à PoS. Ce testnet sera accessible par la communauté et constitue un pas de géant vers la fusion. – superphiz.eth 🦇🔊🐼 (@superphiz) 8 octobre 2021

Les chercheurs d’Ethereum et les développeurs principaux se sont rencontrés en personne pour travailler sur la transition vers le réseau PoS. Cette mise à niveau, connue sous le nom de « The Merge », vise à réduire la consommation d’énergie du deuxième plus grand réseau de 99,8 %.

L’équipe se prépare actuellement pour la mise à niveau d’Altair sur le réseau principal de la chaîne de balises à l’époque 74240 le 27 octobre 2021 à 10 h 56 min 23 s UTC. Ceux qui misent sur ETH 2.0 doivent mettre à niveau leur client avant la mise à jour programmée.

Dans d’autres nouvelles, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a fustigé cette semaine les « maximalistes de Bitcoin » pour avoir forcé l’utilisation de Bitcoin au Salvador.

« Rendre obligatoire pour les entreprises d’accepter une crypto-monnaie spécifique est contraire aux idéaux de liberté qui sont censés être si importants pour l’espace crypto », a écrit Buterin dans un fil Reddit.

Au début du mois dernier, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés de l’USD. Le président Nayib Buekle affirme qu’en moins d’un mois du lancement du portefeuille Bitcoin du gouvernement Chivo, il a rassemblé 3 millions d’utilisateurs actifs, représentant 46% de la population du Salvador.

«Cette tactique consistant à pousser BTC à des millions de personnes au Salvador en même temps sans presque aucune tentative d’éducation préalable est imprudente et risque de faire pirater ou arnaquer un grand nombre d’innocents. Honte à tout le monde (ok, d’accord, je vais appeler les principaux responsables : honte aux maximalistes de Bitcoin) qui le louent sans critique.

