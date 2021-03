Les développeurs d’Ethereum sont en désaccord avec les mineurs face aux changements imminents

Une nouvelle proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) est arrivée à un moment où les mineurs et les développeurs d’Ethereum sont déjà en désaccord sur un EIP précédent qui devrait être intégré en juillet.

Les tensions entre les mineurs et les développeurs de la crypto-monnaie populaire se sont intensifiées ces dernières semaines en raison de l’EIP-1559, qui devrait modifier le marché volatil des frais d’Ethereum tout en ayant un impact significatif sur les revenus des mineurs.

Selon la nouvelle proposition, EIP-3368, les récompenses de bloc seront immédiatement augmentées à trois Ether (ETH), puis réduites à un Ether sur deux ans une fois que l’EIP 1559 sera mis en œuvre pour aider à atténuer l’impact sur les mineurs de la transition d’Ethereum vers la preuve de -pieu.

Dans un tweet récent, Le développeur Ethereum Tim Beiko a présenté EIP-3368 et a encouragé la communauté Ethereum à débattre de la dernière proposition d’amélioration. Cependant, Beiko a souligné que EIP-3368 n’a pas encore été accepté ou programmé pour une publication, en disant:

«Pour être clair, cet EIP n’est pas accepté / programmé pour un fork / etc. encore. Cela n’a été que proposé et semble être la chose la plus tangible issue des conversations de mineurs au cours des dernières semaines. Si vous voulez un moyen efficace de vous engager, le moment est venu. »

Démonstration de force

Bien que de nombreux pools miniers s’opposent à EIP-1559, l’annonce du déploiement de la mise à niveau en juillet a vu de nombreux mineurs de premier plan menacer d’organiser une «démonstration de force» en détournant leur puissance de hachage vers un seul pool pendant 51 heures.

Cependant, une fois que l’EIP-3368 a été proposé, le populaire groupe de crypto-mines Red Panda Mining a promis son soutien à la proposition et a déclaré qu’il ne participerait plus à la démonstration de force.

Bien qu’il semble maintenant que les mineurs et les développeurs se préparent à faire des compromis, les discussions sur le forum Ethereum Magicians suggèrent que EIP-3368 est toujours un sujet très divergent pour beaucoup. Dans le même temps, de nombreux mineurs ont répondu au compte Twitter de Red Panda Mining pour dire qu’ils veulent toujours aller de l’avant avec la démonstration de force sur EIP-1559.

Nous en saurons probablement plus une fois que l’EIP-1559 sera sur le point d’être mis en œuvre en juillet, mais d’ici là, la communauté Ethereum restera probablement divisée à ce sujet, ainsi que le nouveau projet EIP-3368.

Via Cointelegraph