Capture d’écran : Microsoft

Après qu’un clip viral ait montré une streameuse jouant à Halo Infinite se faire réprimander par ses propres coéquipiers et lui dire que le jeu n’était pas « pour » elle, les développeurs dudit jeu ont publiquement désapprouvé.

En citant une photo de plusieurs femmes lors d’un événement compétitif Halo, publiée dans les heures qui ont suivi le clip twitter viral du streamer GrenadeQueen, le responsable de la conception du studio 343 Industries de Halo a écrit: « Halo est pour tout le monde », apparemment comme une réponse directe au virus les joueurs prétendent que le jeu n’était pas pour les femmes comme GrenadeQueen.

Des vidéos similaires de femmes harcelées, quelle que soit leur qualité de jeu, sont déjà devenues virales, et ce ne sera malheureusement pas la dernière fois qu’une femme sera humiliée en jouant en ligne simplement parce qu’elle est une femme.

Les jeux de tir à la première personne, en particulier ceux du réseau Xbox (anciennement Xbox Live), ont depuis longtemps la réputation d’être des fosses d’aisance toxiques remplies de connards qui n’attendent que de vous gâcher la journée. Cette réputation est bien méritée. Le genre est historiquement commercialisé auprès des adolescents et s’est fondé sur l’idée qu’il s’agit d’un acte masculin de jouer à un jeu vidéo dans lequel vous portez une grosse armure et tirez avec une arme à feu.

G/O Media peut toucher une commission

Tout en jouant avec l’ancienne écrivaine de Kotaku Gita Jackson, ils ont déclaré que Halo sera l’espace social qui dominera la prochaine vague de quarantaine. Là où le doux confort d’Animal Crossing offrait aux gens un lieu de socialisation en douceur, Halo nous permet de tirer sur la merde et de partager la joie de faire exploser des choses avec nos amis – nous en avons besoin en ce moment au milieu de l’effondrement des infrastructures et de l’inaction de l’État.

Halo est bien conçu pour produire un sentiment de communauté et offre des dizaines d’opportunités de publication de merde. Les soldats portent leur grosse armure idiote et ont leurs petits modèles ragdoll amusants quand ils meurent. La capacité de lancer des bobines de fusion devient la base de quelques manigances vraiment amusantes. L’idée de battre un homme robot avec un crâne enflammé afin que vous puissiez le tenir assez longtemps pour qu’un homme grave puisse vous dire « Victoire » est objectivement drôle.

Ce sens de la communauté peut même s’étendre au mode classé normalement hyper-compétitif du jeu. Lors d’un match récent, j’ai découvert que toute mon équipe avait abandonné avant même que le jeu ne commence, me laissant dans un scénario 1v3. En réalisant cela, j’ai marché calmement au milieu de la carte et j’ai commencé à hocher la tête en direction de l’équipe ennemie. Ils n’ont pas ouvert le feu et ont commencé à capturer mon drapeau à tour de rôle, tandis qu’un de leurs coéquipiers s’asseyait près de moi et s’accroupissait rythmiquement dans ma direction pendant que je faisais de même, c’est-à-dire jusqu’au moment de la capture finale. Pour la capture finale, le porte-drapeau s’est arrêté à côté de moi et n’a pas bougé jusqu’à ce que je le fasse. J’ai donc dirigé une procession directement dans leur base, devenant leur quatrième membre honoraire de l’équipe dans les derniers instants d’un jeu incroyablement étrange.

C’est une histoire heureuse où je me suis connecté avec trois inconnus à travers rien d’autre que des hochements de tête et des accroupissements rythmés. Il met en évidence le potentiel de Halo en tant qu’espace de connexion asynchrone et de joie, mais il a été construit sur la rupture du système.

Les modes de jeu compétitifs, y compris la liste de lecture Quick Play de Halo, sont construits autour de la pression sociale d’une bonne performance. On s’attend à ce que vous soyez doué pour la violence et que vous le fassiez à chaque occasion.

Certains jeux, comme Pokémon Unite, ont tenté de résoudre ce problème en désactivant le suivi actif du tableau de bord, permettant aux joueurs de s’engager avec les systèmes du jeu sans contrôler leur comportement via le tableau de bord. Cependant, il s’agit d’un pansement sur une vérité plus fondamentale de la conception concurrentielle. Il existe un ensemble de normes sociales pour le jeu et la communication qui ne peuvent être apprises que par l’échec, et certaines personnes n’ont pas la grâce de l’échec social.

Même ceux qui connaissent les règles sont confrontés à une appartenance conditionnelle. Le récent clip du streamer GrenadeQueen nous le rappelle. Même la place d’une bonne joueuse dans le système peut être compromise par la teneur de sa voix. Cette pression doublée transforme Halo, et d’autres jeux similaires, en des espaces profondément aliénants, auxquels les joueurs sont confrontés avec une police intériorisée et externalisée.

Si Halo doit devenir, comme le prédit Jackson, un espace social principal pour le prochain verrouillage, alors il doit tenir compte de la réalité de sa conception. Le propre responsable de la conception de 343 a affirmé que Halo est «pour tout le monde», ce qui est vrai dans la mesure où tout le monde peut adhérer aux valeurs sociales et aux systèmes présentés par le jeu, bien que, parfois, au détriment de sa propre dignité. L’appartenance conditionnelle n’est pas suffisante pour l’avenir dans lequel nous marchons.

Je dis tout cela en tant que personne passionnée par les jeux vidéo compétitifs, qu’ils soient occasionnels ou classés. Mais cet amour a été constamment compromis par une conception qui incite autant à la compétition au sein de l’équipe qu’à la compétition avec vos adversaires – et l’absence totale d’un espace social décontracté où les joueurs peuvent rencontrer de nouvelles personnes sans prétendre à la compétition. Les bacs à sable de Halo sont désordonnés et amusants, les joueurs devraient avoir la possibilité de les explorer sans avoir besoin d’organiser un groupe pour des modes de jeu personnalisés.

Combattre le harcèlement n’est pas seulement le travail des gestionnaires de communauté et des outils de signalement, bien qu’ils soient une partie essentielle de l’expérience, mais aussi des concepteurs qui façonnent les systèmes de jeu qui servent de base aux mauvais acteurs pour s’en prendre aux autres joueurs.