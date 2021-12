Les développeurs Dogecoin incluent Vitalik Buterin sur leur nouveau chemin !

Compte tenu de la possibilité d’améliorer la plateforme, les développeurs Dogecoin proposent la création de nouvelles fonctionnalités. À cette fin, l’aide du co-fondateur de l’ETH, Vitalik Buterin, a été sollicitée, en cherchant la mise en œuvre de l’une des nouvelles fonctionnalités proposées.

Preuve de participation pour DOGE

Depuis que le nouveau plan visant à apporter plus de fonctionnalités à la plate-forme de crypto-monnaie meme a été annoncé, il a été question de preuve de participation. Fort de cette idée en tête, Vitalik Buterin, d’Ethereum, serait pris en compte pour collaborer prochainement.

Ce serait la première fois que les développeurs Dogecoin s’engageraient dans une voie aux approches diverses. Ceci, afin de donner à DOGE un nouvel environnement qui offre plus de fonctionnalités à ses utilisateurs et investisseurs.

Dans une déclaration récente, la volonté de Buterin d’aider à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités dans cette structure a été notée. Le co-fondateur d’Ethereum a déclaré qu’il collaborerait au développement de Dogecoin pour ajouter la même fonction qu’ETH 2.0.

Cependant, Vitalik Buterin estime que l’évolution vers la preuve de participation ne serait pas « totale ». Il indique que la preuve de travail actuelle continuerait d’être utilisée.

Le système actuel est estimé à plus de 950 millions de dollars par an en récompenses pour les mineurs.

Plus de fonctionnalités

En plus de l’approche susmentionnée, il est prévu que la crypto-monnaie meme intègre des améliorations en termes de systèmes de paiement. En ce sens, les développeurs Dogecoin essaieraient d’apporter Gigawallet en tant qu’API de contribution.

D’autre part, il inclut la possibilité de créer de nouveaux nœuds pour DOGE, avec une application de vente de couche 2. Cependant, les détails concernant cette fonctionnalité sont encore inconnus.

En plus de cela, et en dehors de la preuve de participation, il est prévu d’ajouter un kit de développement, avec un nouveau SDK et des bibliothèques de programmation.

D’un autre côté, le soutien « publicitaire » que reçoit la communauté DOGE n’est pas encore totalement défini. Au début, des personnalités comme Elon Musk ont ​​activement soutenu la croissance de la communauté, avec des publications connexes sur les réseaux sociaux.

Cependant, à plusieurs reprises, il a lui-même classé Dogecoin comme une « arnaque ». La vérité est qu’il semble que ce support serait rétabli au cours de la dernière saison, compte tenu du fait que les développeurs de la plate-forme voulaient engager l’actif numérique sur une voie plus sérieuse.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport