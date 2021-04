Les développeurs d’Outriders, People Can Fly, s’empare de Phosphor Games

La société polonaise People Can Fly a acquis le studio Phosphor Games, basé à Chicago.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord, mais il verra Phosphor devenir People Can Fly Chicago. Il s’agit du deuxième avant-poste basé aux États-Unis, après la création d’un studio à New York en 2019. L’année précédente, People Can Fly s’est installé au Royaume-Uni et a ouvert un tout nouveau bureau à Rzeszow, en Pologne.

«Un nouveau chapitre s’ouvre pour notre équipe», a déclaré Justin Corcoran, PDG de Phosphor.

«Nous sommes très heureux de rejoindre People Can Fly pour ouvrir un tout nouveau studio Triple-A – People Can Fly Chicago. Notre objectif est de renforcer la présence de PCF aux États-Unis et de contribuer à faire de People Can Fly une marque mondiale. ».

Le PDG de People Can Fly, Sebastian Wojciechowski (photo), a ajouté: «La reprise de l’équipe de Phosphor Games est simplement une exécution de notre stratégie, annoncée lors de la récente introduction en bourse du groupe PCF. Compte tenu de la variété des projets en cours, nous avons besoin de professionnels chevronnés et ambitieux pour mener à bien nos projets.

«Compte tenu de l’expérience et de la qualité de l’équipe de Phosphor, je suis sûr qu’ils seront un excellent ajout à la famille PCF et faciliteront notre croissance. Bienvenue à bord.”

People Can Fly a récemment lancé un nouveau jeu de tir IP Outriders avec l’éditeur Square Enix. Le titre a attiré 109,5k utilisateurs simultanés sur Steam après sa sortie.

