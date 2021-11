Les développeurs du Nouveau Monde abordent les transferts de serveurs, les serveurs complets, l’économie et d’autres sujets d’actualité

Double Helix et Amazon Game Studios ont publié un nouveau blog approfondissant divers sujets, notamment les transferts de personnages et l’état complet du serveur pour Nouveau monde.

Avec les transferts de personnages, il a été noté que cette fonction a été réactivée et que la plupart des joueurs devraient pouvoir déplacer leurs personnages.

L’équipe a déclaré qu’elle était « engagée à s’assurer » que la communauté est satisfaite de l’endroit où elle joue à long terme et qu’elle continuera à surveiller les commentaires une fois cette vague de transferts de personnages terminée.

Des transferts supplémentaires seront proposés selon les besoins, et ils travaillent également sur des transferts de personnages de région à région, mais c’est « difficile à résoudre et cela prendra du temps ». Vous trouverez ici des informations sur la façon de transférer votre personnage.

En ce qui concerne le statut du serveur, pour s’assurer que les personnes qui jouent activement des personnages sur un serveur ne sont pas en compétition dans une file d’attente avec de nouveaux joueurs, l’équipe a mis en place un statut de serveur complet pour empêcher la création de nouveaux personnages.

L’équipe a déclaré qu’elle surveillerait les utilisateurs actifs sur chaque monde et s’assurerait que l’état complet du serveur continue d’être précis. Cela peut signifier que les nouveaux joueurs ne peuvent pas jouer avec leurs amis établis et que certains mondes ne reçoivent pas le volume de nouveaux joueurs que d’autres serveurs pourraient recevoir. Cela peut avoir divers impacts, le studio promet donc de surveiller cette situation et d’effectuer des ajustements en temps réel en conséquence. Il fournira également un préavis de 24 heures avant qu’un serveur ne soit marqué comme plein.

L’article de blog couvre également l’économie et la déflation, les exploits économiques et l’exploitation des pièces de monnaie, la modération, le décalage de guerre, la difficulté d’invasion et la participation, le calendrier des correctifs et les temps d’arrêt, le fonctionnement de la chance, les coffres de pêche, les avantages et les pierres précieuses, les taxes foncières et bien plus encore. Vous devriez le lire ici si vous êtes un joueur du Nouveau Monde. Assurez-vous de prendre une tasse à l’avance, car c’est assez long.