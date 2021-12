Les développeurs du nouveau monde ont accepté le défi de fin de partie de la communauté et l’hilarité s’est ensuivie

La communauté du Nouveau Monde, mécontente des changements de fin de partie qui ont rendu les zones d’élite de haut niveau plus difficiles et convaincue qu’Amazon Game Studios ne jouait pas à son propre jeu, a récemment lancé un défi aux développeurs du jeu : diffuser une fin de partie Myrkgard afin que les joueurs puissent voir comment c’est censé être fait.

À la surprise de la communauté, Amazon a accepté le défi, en publiant récemment une vidéo montrant un groupe de 10 développeurs, dont le directeur du jeu Scot Lane, tentant de surmonter l’un des contenus de fin de partie les plus difficiles du jeu. Dès le départ, les développeurs admettent qu’ils sont sous-équipés et ne sont pas aussi qualifiés que les joueurs les plus dévoués de New World. Mais cela ne les a pas empêchés de plonger la tête la première dans la zone d’élite de Myrkgard en fin de partie, souvent avec des résultats humoristiques.

Malgré leur sous-équipement, les développeurs se sont bien battus, se frayant un chemin à travers la zone pendant environ une heure. La vidéo montre les perspectives de quatre développeurs différents et affiche même des conseils « utiles » (et parfois sarcastiques) destinés à certains des développeurs qui ne jouaient peut-être pas de manière aussi optimale qu’ils auraient pu l’être. Ces conseils incluent des conseils critiques tels que « Gardez votre réservoir en place ou de mauvaises choses se produisent » et « Parfois, la reddition est la meilleure option ». En cours de route, les développeurs se plaignent d’un butin terrible, réclament des soins, se lamentent lorsque leurs coéquipiers attirent beaucoup plus d’ennemis qu’ils ne le devraient et finalement, malgré leurs vaillants efforts, finissent par arrêter.

La vidéo semble s’être bien passée dans la communauté du Nouveau Monde, les joueurs donnant des accessoires à Amazon pour répondre à l’appel. Cela semble faire partie d’un effort plus large de la part d’Amazon pour être plus transparent avec la communauté du jeu, comme en témoigne une vidéo de mise à jour des développeurs d’une heure et demie récemment publiée qui répond à de nombreuses questions fréquemment posées par la communauté et détaille quels joueurs peut s’attendre à venir au jeu dans les semaines et les mois à venir.

Bien qu’il soit agréable de voir les créateurs du jeu se débattre avec bon nombre des mêmes défis que les joueurs ont dû endurer, il reste à voir si Amazon peut résoudre bon nombre des problèmes persistants que les joueurs ont dû endurer, y compris un manque de contenu de fin de partie. New World a également été en proie à divers bugs et exploits après son lancement massif en septembre, et bien que bon nombre de ces problèmes aient été résolus relativement rapidement, ils se sont néanmoins avérés incroyablement perturbateurs pour la base de joueurs du jeu.

New World a récemment reçu son premier événement saisonnier, le Winter Convergence Festival, ainsi que des changements supplémentaires en fin de partie. L’un de ces changements était le nouveau système d’expertise, qui a initialement suscité les critiques des joueurs. Les commentaires ont conduit Amazon à peaufiner davantage le système pour garantir que ceux qui comptaient sur des équipements fabriqués ou acquis lors de quêtes ne verraient pas la puissance de leur personnage diminuer.

