Les développeurs d’Ubisoft partent en masse

Axios rapporte que « The Great Resignation » frappe l’éditeur et le développeur de jeux Ubisoft dur dans ce qui est connu en interne sous le nom de « Le Grand Exode », car vague après vague de démissions entravent sa capacité à fonctionner.

Les talents du haut de la chaîne s’échappent de l’entreprise à un rythme alarmant, avec le départ de cinq des 25 meilleures personnes ayant travaillé sur Far Cry 6, ainsi que de 12 des 50 meilleures d’Assassin’s Creed Valhalla. Les gens du bas de l’échelle partent également, LinkedIn montrant qu’Ubisoft Toronto et Ubisoft Montréal ont chacun perdu 60 personnes au total. Cela devient un tel problème que des projets entiers sont bloqués ou retardés en raison du manque de personnel.

La perte d’employés peut probablement être attribuée à plusieurs facteurs, avec des entretiens citant de bas salaires, des postes plus compétitifs ailleurs, une frustration créative et une frustration face à la façon dont le siège social a traité les récentes allégations de sexisme et de harcèlement au travail.

Pour sa part, Ubisoft n’admet pas publiquement que c’est un gros problème. Les données qu’ils ont fournies à Axios montrent le taux d’attrition à 12%, et comme le souligne le point de vente, bien qu’il soit inférieur à Activision Blizzard, qui fait face à un scandale de harcèlement au travail encore plus important, il est nettement plus élevé que d’autres grands éditeurs comme EA et Take- Deux.

Ubisoft, quant à lui, recrute agressivement pour compenser les pertes. Sa révélation nue d’un remake de Splinter Cell est venue avec un appel pour que les gens rejoignent le studio pour travailler sur le jeu, une décision inhabituelle en temps normal. La société semble également plus préoccupée par la façon dont elle peut intégrer les NFT dans ses jeux récemment, même si beaucoup de ceux qui ont quitté la société disent qu’elle ignore les problèmes qui doivent être résolus à l’intérieur.