Les développeurs en ligne de DC Universe créent un nouveau MMO Marvel

Le studio derrière DC Universe Online, Dimensional Ink Games, est au début du développement d’un nouveau MMO basé sur Marvel. Eurogamer a remarqué le jeu dans les briefings des investisseurs du troisième trimestre 2021 pour la société coopérative Enad Global 7, avec Dimensional Ink noté comme développeur.

Dans le rapport, il y a une diapositive intitulée « Une liste de produits passionnants pour 2022 et au-delà ». Le coin inférieur droit répertorie « MMORPG non annoncé » et quelques détails en dessous, notamment :

Jeu massivement multijoueur basé sur Marvel IPDéveloppé par Dimensional Ink Studios à Austin, TXLed par Jack Emmert, qui a conçu et dirigé City of Heroes, et dirige actuellement DCUO

Emmert est actuellement le PDG de Dimensional Ink Games et est responsable du P&L du studio. Son profil LinkedIn mentionne également « un nouveau MMORPG non annoncé » sous ses responsabilités professionnelles, dont nous savons maintenant qu’il est basé sur l’univers Marvel.

Dimensional Ink célèbre également le 10e anniversaire de DC Universe Online. Sur la même diapositive susmentionnée, le studio présente DC Universe Online comme « le seul et unique MMO basé sur les super-héros » et qu’il « fonctionne près de son pic de revenus annuels historiques ». De plus, le studio investit également dans de meilleurs graphismes pour le jeu ainsi que dans sa plus grande extension de contenu (dont le lancement est prévu en 2023).

Il faudra probablement un certain temps avant que des informations sur ce MMO Marvel ne soient révélées, mais en attendant, il y a beaucoup de contenu de jeux vidéo lié à Marvel à espérer. Spider-Man arrive bientôt dans Marvel’s Avengers sur PS4 et PS5. Marvel’s Midnight Sun de Firaxis sortira l’année prochaine et Insomniac Games travaille actuellement sur Marvel’s Spider-Man 2, aux côtés d’un jeu Wolverine.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.