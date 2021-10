Les développeurs et les groupes de défense exhortent Valve à autoriser les jeux blockchain sur Steam

Trois groupes de défense des chaînes de blocs et 26 développeurs de jeux ont demandé à Valve d’interdire les jeux utilisant la technologie sur Steam.

Dans un article sur le site Web du groupe de droits numériques Fight For the Future, cette organisation, la société NFT Enjin et The Blockchain Game Alliance – ainsi que 26 développeurs de jeux travaillant dans l’espace blockchain – ont déclaré que Valve devrait autoriser les titres mettant en vedette la technologie blockchain et les NFT sur sa plate-forme.

La pétition soutient que l’utilisation de cette nouvelle technologie sera positive pour les joueurs et se traduira par « de nouvelles opportunités économiques pour les utilisateurs et les joueurs ». Le collectif joue également sur la réputation de Valve en tant qu’entreprise expérimentale et innovante dans ses efforts pour autoriser les jeux blockchain sur Steam.

Cela fait suite à l’interdiction plus ou moins importante par Valve des titres blockchain et des NFT dans les jeux sur Steam plus tôt en octobre.

« Les jeux Blockchain sont les pionniers d’un certain nombre de nouveaux concepts qui dynamiseront l’industrie du jeu pour les joueurs et les éditeurs », a déclaré Sébastien Borget, président de la Blockchain Game Alliance.

« Couper ce secteur en plein essor à un stade de développement aussi crucial, c’est ignorer les progrès remarquables que nous avons réalisés cette année, tout en créant un accès inéquitable au marché pour les opérateurs historiques. Nous souhaitons inviter un dialogue ouvert avec les gens de Valve, comme ainsi que l’industrie du jeu grand public au sens large, afin de mieux comprendre leurs perspectives sur les défis à venir et de déterminer comment nous pouvons collaborer plus efficacement à l’avenir.

