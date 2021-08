Les développeurs et les mineurs «ne» sont pas obligés de se conformer, déclare le porte-parole du sénateur Rob Portman

Pendant ce temps, les sénateurs Pat Toomey et Ron Wyden appellent à « réparer » la disposition fiscale sur la cryptographie dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Le Sénat Pat Toomey (R-Pa.) est le dernier partisan de la cryptographie qui a annoncé son intention de « réparer » les dispositions relatives à l’application des transactions de crypto-monnaie dans le projet de loi bipartite sur l’infrastructure, le qualifiant d’impraticable. Toomey a déclaré dans un communiqué,

“Le Congrès ne devrait pas se précipiter avec ce régime de déclaration fiscale conçu à la hâte pour la crypto-monnaie, en particulier sans une compréhension complète des conséquences.”

Il a en outre souligné qu’en incluant une définition trop large du courtier, dans sa forme actuelle, la disposition balaye également les intermédiaires non financiers tels que les mineurs, les validateurs et d’autres fournisseurs de services.

“Ces personnes ne prennent jamais le contrôle des actifs d’un consommateur et n’ont même pas les informations d’identification personnelles nécessaires pour déposer un 1099 auprès de l’IRS.”

Toomey craint également que le projet de loi ne permette au secrétaire au Trésor de définir un actif numérique avec une large discrétion, selon un assistant.

Pendant ce temps, lundi soir, le New York Times a rapporté Drew Nirenberg, porte-parole du sénateur Rob Portman, le républicain de l’Ohio qui a aidé à rédiger la législation, repoussant l’idée que les règles proposées nuiraient à l’industrie de la cryptographie.

“Ce langage législatif ne redéfinit pas les actifs numériques ou la crypto-monnaie comme une” sécurité “à des fins fiscales, n’attaque pas la vie privée des détenteurs de crypto-monnaies individuels ou n’oblige pas les non-courtiers, tels que les développeurs de logiciels et les mineurs de crypto-monnaie, à se conformer aux obligations de déclaration de l’IRS.” “Il clarifie simplement que toute personne ou entité agissant en tant que courtier en facilitant les transactions pour les clients et en recevant des espèces doit se conformer à une obligation standard de déclaration d’informations.”

Langage déroutant

Le gouvernement estime qu’il mobilisera 28 milliards de dollars à partir de ces dispositions cryptographiques pour financer son plan d’infrastructure de près de 1 000 milliards de dollars. Cela sera utilisé comme un moyen de compenser les 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses du paquet pour les routes, les autoroutes, les ponts et d’autres projets d’infrastructure.

Le projet de loi final exigerait que les transactions commerciales impliquant plus de 10 000 $ en crypto soient signalées à l’IRS, un mandat qui existe déjà pour les gros paiements en espèces, mais le problème réside dans la définition des «courtiers» qui sont tenus de déclarer les informations au IRS.

Comme nous l’avons signalé, même les derniers ajustements de la proposition étaient mauvais, et le changement de langage a encore élargi la portée des courtiers qui pourraient inclure des mineurs, des validateurs, des protocoles DEX et autres. L’Electronic Frontier Foundation a déclaré :

“Le langage large et déroutant laisse la porte ouverte à presque toutes les entités de l’écosystème de la crypto-monnaie pour être considérée comme un” courtier “, y compris les développeurs de logiciels et les startups de crypto-monnaie qui ne détiennent ou ne contrôlent pas d’actifs.”

Pendant ce temps, la Blockchain Association et la Chambre de commerce numérique ont fait pression sur les bureaux du Sénat pour modifier les éléments de la loi sur les rapports des courtiers.

Conséquences inattendues

Le président des finances du Sénat, Ron Wyden, est un autre qui souhaite apporter des modifications aux dispositions.

Selon un assistant du démocrate de l’Oregon, des changements pourraient survenir dans l’amendement d’un directeur au projet de loi, que les sénateurs acceptent généralement à l’avance, a rapporté Politico.

Au cours du week-end, Wyden a tweeté que ce cadre d’infrastructure n’est pas une solution au problème des fraudeurs fiscaux crypto, mais plutôt “c’est une tentative d’appliquer des règles de brique et de mortier à Internet et ne parvient pas à comprendre comment la technologie fonctionne”.

Wyden est celui qui dirige le groupe de rédaction fiscale de la chambre et veut s’assurer que les règles ne s’appliquent pas à ceux qui pourraient avoir des difficultés à s’y conformer, ce qui est le problème que les défenseurs de la crypto ont signalé depuis que la proposition est devenue publique. connaissance.

Selon un assistant, Wyden soutient les règles de déclaration pour les échanges cryptographiques que la disposition vise à faire, mais sa préoccupation est que le langage manque de clarté et pourrait signifier que les développeurs devraient fournir des informations à l’IRS, ce qui pourrait « poser des défis technologiques et causer des conséquences imprévues.

Wyden n’aurait pas non plus exclu de proposer son propre amendement comme solution.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.