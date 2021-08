Les développeurs exhortent les utilisateurs à éviter toute transaction ETH ⋆ Crypto new media

Un bogue affectant une version antérieure de Geth vient de provoquer la scission du réseau principal Ethereum. Les nœuds exécutant l’ancien client sont exclus du réseau principal. Cela pourrait menacer la possibilité de doubles dépenses et de pertes de fonds pour les utilisateurs du réseau.

Go Ethereum vient de tweeter qu’un bogue affectant l’ancienne version de Geth a provoqué la bifurcation du réseau principal Ethereum. Il exhorte tous les nœuds à mettre à jour immédiatement vers la version actuelle 1.10.8, qui a été annoncée il y a quelques jours à peine.

Une rupture de chaîne s’est produite sur le réseau principal Ethereum. Le problème a été résolu dans la version v1.10.8 annoncée précédemment. Veuillez mettre à jour vos nœuds, si vous ne l’avez pas déjà fait ! – Go Ethereum (@go_ethereum) 27 août 2021

Bien que la plupart des mineurs exploitent la version actuelle et qu’il n’y ait aucune menace de hard fork, le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, suggère que les pools Flexpool, BTC.com et Binance exploitent l’ancienne version non sécurisée. Ethereum n’est pas le seul : d’autres chaînes peuvent également être affectées et ouvertes à l’exploitation par le bogue, notamment Binance Smart Chain (BSC), Polygon et DAI. Des rumeurs circulent sur Twitter selon lesquelles le BSC aurait déjà été touché. La fourchette aurait provoqué la séparation de 54% des nœuds du réseau principal Ethereum Au moment de la rédaction, les frais de gaz ETH sont bien au-dessus de la moyenne.

Les développeurs exhortent les utilisateurs d’Ethereum à éviter d’effectuer des transactions sur le réseau Ethereum pendant un certain temps jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Il peut également être judicieux d’éviter toute transaction importante sur des chaînes connexes.

