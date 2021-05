Les développeurs Halide détaillent la nouvelle caméra selfie ultra-large pour iPad Pro, “ superpuissance cachée ”

Comme mon collègue Zac Hall l’a détaillé hier dans ses travaux pratiques, l’un des points forts de l’iPad Pro M1 est la technologie de la caméra frontale. Le nouvel iPad Pro est équipé d’un nouvel ultra-large orienté vers l’avant pour alimenter la technologie logicielle Center Stage.

Les experts de Halide ont mis la main sur le nouvel iPad Pro et ont publié une description détaillée du nouveau matériel de caméra iPad Pro, y compris une «superpuissance cachée» avec la caméra arrière.

Dans un article de blog, Sebastiaan de With de Halide a expliqué que le nouvel iPad Pro M1 présente ce qui semble être une configuration à double caméra frontale avec des objectifs séparés grand et ultra grand angle. En réalité, il existe une seule caméra physique et une autre qui est créée «entièrement dans le logiciel».

L’iPad Pro M1 intègre ces 12 mégapixels dans le système de caméra frontale pour permettre un “ système à double caméra ” plus transparent: un système entièrement créé dans un logiciel. La caméra est ultra-large et seulement ultra-large; grâce aux corrections logicielles et aux mégapixels supplémentaires, le système peut simplement recadrer ce flux de caméra large et détaillé jusqu’à son ancienne focale. Le résultat est légèrement moins net, mais exactement le genre de solution logicielle fluide que Apple souhaiterait pour sa fonction Center Stage qui suit son sujet dans une pièce. Même si le capteur est tout à fait minuscule, Apple utilise sa magie informatique habituelle pour en tirer une bonne image et ajoute une correction pour faire face à la distorsion apportée par un objectif aussi ultra-large.

En ce qui concerne les détails, l’ultra-large a un champ de vision de 120 degrés. La «caméra» grand angle est techniquement un pas en arrière cette année, explique de With, car le selfie zoomé est 50% de la caméra ultra-large 12MP. Cela lui donne une résolution de 6 MP, contre 7 MP sur l’iPad Pro de la génération précédente.

Plus intéressant encore, avec détaille une «superpuissance cachée» sur la caméra arrière de l’iPad Pro. «Vous pouvez prendre des photos macro assez incroyables» avec le nouvel iPad Pro », écrit de With. Comme la caméra arrière de l’iPad Pro n’a pas changé cette année, cela devrait également être le cas sur l’iPad Pro de la génération précédente.

de With écrit que l’une des raisons de cette puissance macro est due à la conception plus large de la disposition de la caméra:

J’ai découvert cela lorsque je posais l’iPad sur mes genoux. J’ai remarqué que la caméra se concentrait parfaitement sur la jambe de mon pantalon, qui était juste à la caméra arrière. Je suis sorti pour le pointer sur des fleurs: J’étais assez étonné. Beaucoup de détails, malgré les capteurs plus petits de l’iPad. L’une des raisons pour lesquelles les iPad peuvent se concentrer plus étroitement que votre iPhone est qu’Apple n’a pas à s’inquiéter de la place de l’appareil dans votre poche. Avoir une telle flexibilité avec la disposition du module de caméra pourrait être la différence permettant cette splendide petite superpuissance. Malheureusement, cela signifie également que nous supposons que cela n’arrivera pas de sitôt sur l’iPhone.

Cette impressionnante technologie de caméra macro fonctionne mieux lorsque vous mettez l’iPad Pro en mode de mise au point manuelle à l’aide d’une application telle que Halide. N’oubliez pas de consulter la description complète de Halide du nouveau matériel de caméra iPad Pro sur leur blog ici, plein de magnifiques exemples d’images.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: