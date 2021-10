Les développeurs ont de la chance, Google baisse les commissions sur les abonnements des applications | La technologie

Les développeurs d’applications Android commenceront à profiter de plus d’avantages dans la boutique d’applications Google, les commissions que les utilisateurs de Mountain View prennent pour les abonnements ont été réduites.

Google et Apple prennent tous deux un pourcentage du prix des applications ou des abonnements vendus dans leurs magasins respectifs, Play Store et App Store. Ce modèle économique est parfaitement normal et c’est quelque chose auquel nous étions habitués.

En fait, lorsque le voyage d’Epic Games contre Apple a commencé, de nombreux utilisateurs se sont rangés du côté de ceux de Cupertino. Et est-ce que si quelqu’un veut vendre sur une plate-forme, il doit s’adapter aux conditions de la plate-forme pour le faire.

Après une longue épreuve et avec de nombreuses nuances, Epic Games a réussi à vaincre, en quelque sorte, le géant de la pomme. Cette nouvelle a fait applaudir de nombreux développeurs, car l’une des conditions était que les possibilités de paiement soient étendues.

Apple n’a pas été le seul à avoir été impliqué dans une série de plaintes concernant les conditions de sa boutique d’applications. Google a subi quelque chose de similaire de la part de la Commission européenne et du gouvernement sud-coréen.

Avant d’engager des poursuites ou, du moins, semble-t-il, ceux de Google ont décidé de réduire les commissions qui sont portées pour chaque abonnement dans le Play Store. Cette réduction est assez importante, elle passe des 30 % actuels à 15 %.

La réduction ou bien la nouvelle a été très bien accueillie par les développeurs. Il n’a pas encore été appliqué, mais ce que Google a communiqué, c’est qu’à partir du 1er janvier 2022, il commencera à être appliqué dans sa boutique d’applications.

Bien sûr, cela semble être une mesure parmi tant d’autres. Ce que Google baissera également, c’est la commission des abonnements musicaux jusqu’à 10%, la manière dont il le fera a une astuce et, c’est que, tout n’est pas rose.

Pour que cette réduction de commissions s’applique, les applications de service de musique doivent être compatibles avec les ordinateurs pliables, Google TV, les enceintes intelligentes Google, Wear OS et les Chromebooks.