Les développeurs parient gros sur les fêtes de fin d’année, dévoilent des offres innovantes pour booster les ventes

Plusieurs promoteurs et consultants immobiliers ont également commencé à offrir des remises à durée limitée sur les prix de l’immobilier et ont proposé des offres festives et des systèmes de paiement innovants dans le but d’attirer les acheteurs potentiels et de stimuler les ventes immobilières.

Durement touchés par la pandémie, les promoteurs immobiliers du pays ont commencé à parier gros sur la saison des fêtes pour la relance des fortunes. Et non sans raisons.

Les experts du secteur estiment que le marché immobilier résidentiel indien pourrait connaître une forte demande d’appartements, d’étages indépendants, de villas et de terrains au cours de la prochaine saison des festivals. Une forte reprise de la croissance économique du pays dans le contexte fiscal actuel, des taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers et des offres festives lucratives des promoteurs ainsi que des institutions financières seront les principaux moteurs de la demande de logements.

« Les prix des logements étant restés stables au cours des dernières années, il s’agit d’une bonne opportunité pour les clients finaux et les investisseurs d’entrer sur le marché et d’acheter des propriétés résidentielles. D’autant plus que les développeurs ne pourraient pas conserver longtemps les prix actuels étant donné que l’on assiste à une forte hausse des coûts des intrants. Déjà, nous avons vu de grands développeurs, qui ont de bons antécédents d’exécution, réviser leurs prix à la hausse », a déclaré Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com.

« La prochaine saison des festivals est cruciale pour le secteur de l’immobilier et nous sommes convaincus que cela pourrait être un tournant pour le secteur du logement, qui fonctionnera probablement extrêmement bien au cours des prochains trimestres », ajoute-t-il.

Il est intéressant de noter que plusieurs promoteurs et consultants immobiliers ont également commencé à offrir des remises à durée limitée sur les prix de l’immobilier et ont proposé des offres festives et des systèmes de paiement innovants dans le but d’attirer les acheteurs potentiels et de stimuler les ventes immobilières.

Par exemple, Housing.com a récemment lancé son Mega Home Utsav 2021 pour profiter de la saison des fêtes, qui se déroulera du 1er au 31 octobre 2021. L’événement d’un mois verra la participation de plus de 150 constructeurs, présentant leurs propriétés. dans 12 villes d’Inde, dont Ahmedabad, Chennai, Bangalore, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida (Gr. Noida) et Pune.

Pour Gaur World SmartStreet (Greater Noida West), où les magasins de détail commencent à partir de Rs 24,95 lakh, le groupe Gaurs offre 12% de retour assuré, un cadeau assuré, un plan de paiement 30:40:30 et une voiture SUV à un heureux gagnant. . Dans les magasins prêts à emménager du centre-ville de Gaur (Greater Noida West), le Groupe offre une liberté financière en offrant un retour sur investissement assuré de 7% à partir de Rs 13,5 lakh pour les bureaux et de Rs 21,5 lakh pour les magasins de détail. Une autre offre concerne les terrains commerciaux d’Aerocity Yamuna, à proximité du futur aéroport international de Noida et de Film City. Le Groupe propose 12 % de retour sur investissement et une voiture à chaque réservation.

Parlant de ses attentes à l’égard des fêtes de fin d’année, Manoj Gaur, CMD, Gaurs Group, a déclaré : « Au lendemain de l’épidémie, le marché immobilier connaît un sentiment favorable des acheteurs et des investisseurs. À partir de juin 2021, lorsque les États ont entamé le processus d’ouverture progressive, les ventes de logements et le nombre de nouveaux lancements ont commencé à augmenter. L’abordabilité des prêts immobiliers reste solide compte tenu de la décision de la RBI de maintenir les taux directeurs à des niveaux record. Le marché immobilier du pays bénéficiera des effets favorables des plus grands programmes de vaccination au monde. Le secteur attend beaucoup de la saison des festivals.

Le groupe Gulshan propose des armoires personnelles dans toutes les chambres et une cuisine modulaire avec cheminée et plaque de cuisson dans 2 unités BHK de son projet RTM Gulshan Botnia (Sec 144, Noida Expressway). Dans le parc commercial en construction du groupe Mahagun, Mahagun Marina Walk, situé au cœur de Greater Noida West avec une superficie bâtie d’environ 1,3 million de pieds carrés, on peut réserver une propriété à 25% et gagner 25% avec garantie de bail possession de poste.

Les offres festives du groupe Bhumika incluent une chance de gagner 11 000 Rs par mois en tant que location assurée en investissant dans des magasins à Urban Square, Galleria Mall, Alwar, qui commencent à Rs 11 lakh. Ils proposent également une location assurée dans les appartements avec services hôteliers Urban Suites, Urban Square, Udaipur, où l’investissement commence à partir de Rs 34 lakh. L’offre ici est de 30 % de partage des revenus ou de 6 % de location assurée, selon le montant le plus élevé pendant cinq ans.

« Nous nous attendons à une bonne participation des acheteurs et des investisseurs pendant la saison des festivals ; le marché s’est ouvert et les gens recherchent les bonnes affaires. Les prochains mois vont couvrir le ralentissement d’avril-mai 2021, qui était déjà évident à partir de juin 2021 », a déclaré Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group.

Le promoteur immobilier Sushma Group a également proposé un nouveau programme en vertu duquel il paiera un loyer aux acheteurs jusqu’à ce qu’ils prennent possession de leur maison. Cette offre est valable pour leurs 14 différentes options de produits résidentiels à Tricity avec une période de 3 mois à 15 mois. Le groupe vise à réduire la période de pré-possession de 6 à 8 mois pour les acheteurs afin qu’ils n’aient pas à supporter la double charge du loyer et de l’IME.

Prateek Mittal, directeur exécutif du groupe Sushma, déclare : « De nombreux acheteurs ont manifesté leur intérêt pour des appartements prêts à emménager afin qu’ils n’aient pas à payer de loyer et puissent changer immédiatement. Certains acheteurs paient le loyer et sont prêts à lancer des IME, ce qui leur permettrait d’acheter un appartement. Cela nous a incité à penser à une initiative où nous pourrions tendre la main, et cette idée de payer leur loyer est venue. »

La saison des fêtes devrait donc apporter de la joie sur le marché immobilier touché par la pandémie.

Navdeep JP Sardana, fondateur d’Elite Landbase Pvt Ltd, a déclaré : « Cette année, la saison des fêtes devrait assister à une activité volumineuse des acheteurs/investisseurs, soutenue par des conditions de marché favorables à l’investissement. La large gamme de produits en phase avec les exigences actuelles orientera le navire immobilier vers une voie de récupération. Nous nous attendons à ce que les ventes dépassent les achats festifs pré-COVID en raison de la sensibilisation accrue des acheteurs/investisseurs à la viabilité financière des actifs immobiliers. Les signes sont évidents, les chiffres des ventes connaissant un énorme pic après juin 2021. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.