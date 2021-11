Les développeurs partagent les souvenirs de Grand Theft Auto 3 pour son 20e anniversaire

Grand Theft Auto 3 a été un tournant majeur pour la série GTA, mais aussi pour les jeux vidéo dans leur ensemble, formant le premier modèle pour les jeux modernes en monde ouvert. Maintenant, après que le jeu a eu 20 ans le 22 octobre, Sony célèbre cet héritage en demandant à certaines des plus grandes personnalités de l’industrie comment Grand Theft Auto 3 les a impactées lors de sa sortie en octobre 2001.

Les réponses proviennent de développeurs de studios tels que Capcom, Arkane et Remedy, ainsi que d’un certain nombre de studios propriétaires de Sony. De nombreux développeurs parlent de la façon dont GTA 3 a affecté leurs jeux ultérieurs, montrant à quel point il a eu une grande influence sur l’industrie.

« GTA III était un jeu avec un degré de liberté étonnant, sorti à un moment où nous luttions pour créer un jeu à voie unique dans les capacités de la PS2 », a déclaré le directeur de Capcom, Hideaki Itsuno. « J’ai été impressionné par la façon dont le jeu a été conçu. Il a embrassé les réalités qui accompagnent un concept de monde ouvert au lieu de restreindre le gameplay pour éviter tout problème potentiel qui pourrait survenir. »

« GTA III a changé ma vision de ce qui rend les jeux amusants », a déclaré Brian Hastings d’Insomniac Games. « Les jeux ont toujours consisté à faire des sauts, à tuer les ennemis, à résoudre des énigmes, à accomplir les tâches que le concepteur vous a confiées. GTA III a été le premier jeu où vous vous êtes vraiment amusé. Cela m’a amené à réimaginer comment l’exploration et l’utilisation illimitée de gadgets et d’armes dans Ratchet & Clank pourrait permettre aux joueurs de trouver leur propre plaisir et d’aborder le gameplay de leur propre manière créative.

« Je me souviens être entré dans les bureaux de Remedy début novembre 2001. J’étais excité, un peu anxieux. C’était mon premier jour de travail. La première chose que j’ai vue était un groupe de personnes autour d’une télévision. Certains riaient, d’autres me fixaient, sans voix. Ils jouaient à GTA III », a raconté Mikael Kasurinen, qui a dirigé Control chez Remedy. « C’était provocateur, inattendu, infiniment amusant et impossible à lâcher. Un changement tectonique dans le jeu qui a préparé le terrain pour ma carrière – influençant mon travail à ce jour. »

« Je me souviens avoir pensé ‘comment ont-ils fait ce genre de jeu sur PS2 ?’ Non seulement d’un point de vue gameplay, mais aussi d’un point de vue technique », a déclaré Koshi Nakanishi de Capcom. « En réponse au développement ultérieur de jeux en monde ouvert, j’ai décidé de faire exactement le contraire et de créer un jeu d’horreur petit, étroit et dense, et Resident Evil 7 est né. D’une certaine manière, Resident Evil 7 est peut-être né parce que de GTA III. Merci et félicitations pour le 20e anniversaire de GTA III. »

L’article de blog complet contient un certain nombre d’autres commentaires de développeurs et mérite d’être lu par les fans de la série Grand Theft Auto.

GTA 3 sera réédité sous une nouvelle forme le 11 novembre, lorsque Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sortira sur Nintendo Switch, PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One et mobile . Les abonnés PlayStation Now pourront également jouer à Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition à partir du 7 décembre.

