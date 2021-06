Les développeurs peuvent créer des bundles collaboratifs sur Steam

Valve permet désormais aux développeurs de sa plate-forme Steam de faire équipe avec d’autres studios sur des bundles.

La nouvelle fonctionnalité – baptisée Collaborative Bundles – signifie que les entreprises peuvent créer des offres avec plusieurs développeurs différents, par article de blog sur le sujet. Ceux-ci étaient auparavant organisés et gérés par Valve lui-même, mais maintenant les studios peuvent les créer eux-mêmes.

Pour ce faire, un développeur doit créer un bundle avec au moins un de ses propres jeux, avant d’activer le mode collaboratif. En partageant un lien avec d’autres studios, ils peuvent ajouter leurs propres jeux au bundle via Steamworks, bien que le développeur d’origine soit toujours le “propriétaire” de l’offre.

Une fois que tout le monde a ajouté ses jeux, il est verrouillé pour empêcher toute modification ultérieure. À ce stade, tous ceux qui ont un jeu dans le pack seront invités à confirmer les détails, y compris les jeux proposés, le partage des redevances, etc.

“Cette mise à jour, comme c’est souvent le cas, provient de demandes de développeurs”, a écrit Valve.

“En plus de l’avantage de mettre en place des packs multi-jeux avec d’autres, nous espérons que cela aidera également ceux qui proposent la ou les bandes sonores de leur jeu à la vente sur Steam et souhaitent que les bénéfices soient versés directement au musicien.”

