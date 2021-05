Les développeurs pourront bientôt vendre des abonnements dans l’application Microsoft Teams sur iOS et Mac

Lors de sa conférence Build 2021, Microsoft a annoncé aujourd’hui que les API cruciales de Teams, Teams Store et les outils d’applications collaboratives sont désormais ouverts aux développeurs qui créent pour Microsoft Teams.

Depuis que la société a annoncé des applications tierces dans Teams l’année dernière, les développeurs ont créé des outils pour bénéficier de la puissante application de flux de travail de Microsoft.

Selon The Verge, les développeurs pourront bientôt créer des applications qui se connectent au canevas de réunion Teams avec des achats ou des abonnements intégrés et même créer des applications distinctes qui auront accès aux flux audio vidéo en temps réel de Team.

«Si vous pouvez créer des applications Web, vous pouvez créer des extensions dans les discussions, les canaux et les réunions Teams», explique Jeff Teper, responsable de la collaboration Microsoft 365, dans une interview avec The Verge. «Vous pouvez créer une seule fois, exécuter, déployer n’importe où.»

Les applications conçues pour Teams fonctionneront sur toutes les plates-formes, y compris macOS et iOS. Microsoft lance également un aperçu qui permettra aux développeurs de partager des applications plus directement dans la zone de réunion dans Teams. L’intégration avec Visual Studio et Visual Studio Code est également plus facile à faire maintenant.

Selon The Verge, plus tard cet été, la société autorisera les applications tierces à accéder aux flux audio et vidéo en temps réel des équipes. Les développeurs pourront également vendre leur propre abonnement dans leurs applications Teams, mais la société n’a pas précisé si vous réduisiez les ventes.

«Quelqu’un pourrait créer une application entièrement personnalisée qui est différente de l’interface utilisateur Teams et cette application peut interagir avec Teams via la voix, la vidéo ou le chat», explique Teper. Un exemple pourrait être un hôpital qui souhaite établir une connexion à partir de son application de télésanté vers Teams pour activer les appels vidéo.

Récemment, Microsoft Teams a déployé une prise en charge permettant aux «amis et à la famille» d’utiliser l’application pour des réunions avec leurs proches plutôt que d’être simplement une application professionnelle.

La conférence Microsoft Build 2021 a commencé aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 27 mai. C’est un autre événement 100% numérique qui vient juste après Google I / O et précède la WWDC 2021 d’Apple, qui commence dans moins de deux semaines.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: