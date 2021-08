Les développeurs QA d’Activision Blizzard partagent des histoires d’horreur

Call of Duty MobileImage : Activision Blizzard

Longues heures. Les bas salaires. Grande instabilité. Travailler dans l’assurance qualité (AQ) pour un studio de jeux vidéo est notoirement difficile et assez laborieux car il est sans facteurs comme ceux-ci qui compliquent les choses. Pourtant, pour les testeurs d’assurance qualité d’Activision Blizzard, une entreprise qui a été critiquée ces dernières semaines pour toute une série d’allégations troublantes, celles-ci peuvent venir avec le territoire. En effet, une longue liste de déclarations fournies à Kotaku par l’ABK Workers Alliance l’indique, ainsi que d’autres affirmations troublantes, notamment une hostilité généralisée envers les membres du personnel LGBT.

[Update, 8/12/2021, 8:56 p.m. ET: This post has been updated throughout to reflect comment from Activision Blizzard.]

De nombreux employés ont détaillé des semaines de travail de 50 ou 60 heures, certains décomptes hebdomadaires dépassant la barre des 70 heures. Pour mettre cela en perspective, en supposant que vous travailliez une semaine standard de 9 à 5, 40 heures, 70 heures par semaine signifie que vous n’auriez jamais de congé le samedi. Cela signifie que vous pointerez à 21h00 tous les six jours, ou à 20h00 si vous sautez le déjeuner. Et cela ne veut rien dire des déplacements en dehors des heures de pointe, lorsque les délais sont généralement plus longs et que le service est plus sujet aux interruptions. (Dans un e-mail à Kotaku, un Activision Blizzard a déclaré que la “majorité” des heures supplémentaires pour les employés de l’assurance qualité chez Activision Blizzard est “volontaire”.)

Payer n’est pas beaucoup mieux. L’ABK Workers Alliance n’a pas partagé de chiffres salariaux spécifiques avec Kotaku, mais dans tous les cas, cela se situe carrément dans la catégorie « faible ».

Un employé a déclaré que le salaire oscillait autour de 14 $ de l’heure. Un autre a déclaré que cela varie de 15 $ à 17 $ l’heure. Un autre membre du personnel, qui a préféré rester anonyme, n’a pas expliqué combien il gagnait actuellement, mais a noté qu’il avait pris une réduction de salaire de 7 $ l’heure pour un concert d’assurance qualité chez Blizzard. Il leur a fallu sept ans pour revenir au niveau de salaire auquel ils étaient avant de commencer.

Selon Glassdoor, le site Web de recherche d’emploi, les emplois d’assurance qualité rapportent un peu plus de 50 000 $ par an en moyenne au niveau national.

Lorsqu’il a été contacté par Kotaku pour commentaires, un représentant d’Activision Blizzard a déclaré à Kotaku par e-mail que “la rémunération du personnel d’assurance qualité varie en fonction de l’emplacement, de l’ancienneté, de l’expérience et des performances”.

“Je ne pouvais pas me permettre de vivre seul”, a déclaré Billy, un testeur d’assurance qualité. « Je n’ai pas de prêts d’aucune sorte, ni d’enfants, et je vis avec mon partenaire, donc je pense que je suis mieux loti que la plupart. [But] Je connais beaucoup de gens qui ne peuvent littéralement pas s’absenter du travail en ce moment malgré leur santé mentale absolument horrible, car ils ne pourraient pas se permettre des produits de première nécessité tels que le loyer et la nourriture.

“Je dois vivre dans une maison avec au moins trois autres personnes pour pouvoir survivre sans sauter de repas”, a déclaré un autre testeur anonyme. “Même avec quatre adultes gagne-pain à la maison, il est toujours difficile de joindre les deux bouts tout en étant disponible pour travailler pour Activision QA.”

Ce n’est pas seulement un manque de salaire. C’est aussi un manque d’avantages raisonnables – pas seulement des choses comme l’assurance maladie et dentaire, mais aussi, selon certains employés anonymes, une prise de force adéquate ou des congés de maladie payés. (Il n’y a pas de loi imposant des congés de maladie payés au niveau fédéral. C’est dicté État par État. Le Texas, où est basé l’un des studios sous contrat d’Activision, n’impose pas de congés de maladie payés. « Nous offrons à tous les membres de l’équipe d’assurance qualité qui sont nos employés en congé de maladie payé, avec une allocation annuelle d’heures qui se renouvellent d’année en année. Le représentant de Blizzard a dit à Kotaku.)

Étant donné que de nombreux membres du personnel d’assurance qualité sont sous contrat, l’éditeur n’est pas obligé d’offrir des avantages qui viennent généralement avec des rôles à temps plein. Et une fois le contrat expiré, peu de protections sont offertes à ces employés. Ils peuvent être licenciés, ne pas voir leur contrat renouvelé, ou rester dans l’équipe sur une base ténue qui pourrait se terminer en un clin d’œil.

C’est une ligne directrice dans la liste des déclarations fournies à Kotaku. Tout au long de chaque témoignage, il y a le sentiment que ces employés se sentent éminemment remplaçables. Vous pouvez presque sentir le désespoir sauter de la page. Les équipes d’assurance qualité d’Activision Blizzard sont des gens talentueux qui semblent vraiment aimer le métier et les jeux sur lesquels ils travaillent. Activision Blizzard des sommes d’argent insondables. Ils veulent juste une rémunération équitable et de meilleures conditions de travail.

Un problème signalé dans le document officiel est que de nombreux programmes internes de l’entreprise “sont presque toujours par défaut des noms légaux”, selon un testeur d’assurance qualité dans l’un des studios d’assurance qualité sous contrat d’Activision. Les employés de rang et de fichier peuvent personnaliser leurs noms d’affichage dans Slack, le programme de discussion de bureau populaire, mais changer un nom dans certains des autres programmes de l’entreprise nécessiterait de contacter un supérieur ou une personne du service des ressources humaines. Pire encore, bon nombre de ces programmes réinitialisent constamment les noms des employés, ce qui, selon Andrew, un agent d’assurance qualité sous Activision, se produit dans tous les domaines.

“Cela nous expose au risque d’être révélés au hasard comme transgenres, ce qui est incroyablement irrespectueux”, a expliqué Andrew. « Les RH sont au courant de ce problème et ont prétendument discuté avec d’autres pour le résoudre, mais cela dure depuis [at least] une année.”

“[One] Un membre de l’équipe a fait la « blague » classique « Je m’identifie comme un hélicoptère d’attaque », alors qu’il était assis à quelques sièges de moi.

Andrew, qui est trans, a déclaré qu’il n’avait “que reçu du respect en ce qui concerne mon identité de genre” de la part de ses collègues directs, tout en reconnaissant que son “expérience n’est pas universelle” dans l’ensemble de l’entreprise.

Après quelques mois de travail, Billy a demandé à ses coéquipiers de s’adresser à eux par leurs pronoms. Les coéquipiers, qui étaient tous des hommes, ont négligé à plusieurs reprises de le faire, malgré le fait que Billy ait inscrit leurs pronoms dans un statut Slack.

“[One] Un membre de l’équipe a fait la « blague » classique « Je m’identifie comme un hélicoptère d’attaque », alors qu’il était assis à quelques sièges de moi », a déclaré Billy. “Personne n’a rien dit pour le corriger.”

Billy a contacté le service des ressources humaines au sujet de la possibilité d’avoir des sessions de formation sur la sensibilité dans les livres, afin de promouvoir un lieu de travail plus équitable et inclusif. Ils n’ont pas eu de réponse pendant des mois.

Selon un employé anonyme, l’entreprise met le strict minimum dans la conduite de telles sessions de formation. Pendant le temps de l’employé chez Activision Blizzard, l’entreprise n’aurait organisé qu’une seule formation sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) qui semblait superficielle, selon les témoignages de l’assurance qualité. Il ne couvrait pas l’utilisation des pronoms.

« Lors de son adhésion, chaque employé d’Activision Blizzard est tenu de suivre une formation sur notre code de conduite, qu’il doit ensuite réviser et affirmer chaque année », a déclaré le représentant d’Activision Blizzard à Kotaku. « Ils doivent également suivre une formation Egalité & Diversité (E&D) tous les deux ans. De plus, ils ont accès à notre système de gestion de l’apprentissage qui comprend une série de formations DE&I, y compris une formation d’embauche inclusive qui a été déployée à l’échelle de l’entreprise. De plus, tous les membres de l’équipe d’assurance qualité, qu’ils soient employés ou sous-traitants, sont invités à des événements DE&I en direct organisés par l’entreprise, tels que des conférenciers et des panels.

Billy a finalement demandé à être transféré dans une autre équipe.

« L’héritage de Blizzard se résume à : « Vous travaillez pour Blizzard, n’avez-vous pas de la chance ? » Mais la réalité est que nous avons constamment affaire à des personnes difficiles, dans une culture qui se soucie peu de la santé mentale et attend le même genre de “sourire tout le temps” que le commerce de détail », a déclaré un testeur anonyme. « La seule façon pour que cela change vraiment est de changer la culture et l’attitude des personnes en charge. »