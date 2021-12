Les développeurs qui ont écrit la mise à niveau de la racine pivotante de Bitcoin

Écrit par Wuille, Nick et Towns, le BIP 341 proposait un nouveau type de sortie Segregated Witness (SegWit) version 1, avec des règles de dépenses basées sur les signatures Taproot, Schnorr et Merkle (partie du schéma cryptographique qui génère les hachages qui encodent les données sur la blockchain.) SegWit, la précédente mise à niveau majeure de Bitcoin, permettait essentiellement des blocs de transactions plus importants toutes les 10 minutes environ en réduisant la quantité de données requise par signature de transaction.

