Ondulation (XRP)

Les développeurs Ripple prévoient d’ajouter la prise en charge des NFT dans le grand livre XRP (XRPL)

Ripple prévoit d’ajouter des produits non fongibles (NFT) au grand livre XRP afin de réduire les coûts de gaz et d’améliorer l’efficacité lors de la frappe.

Au cours des six derniers mois, le monde de la NFT a connu une croissance superficielle de la valeur et de l’adoption au détail alors que les médias grand public, les athlètes, les superstars et d’autres professionnels les adoptent. Cependant, le battage médiatique s’est lentement calmé au cours des dernières semaines, car les utilisateurs trouvent qu’il est impossible de transférer et d’acheter des collections numériques en raison des frais élevés.

Dans une déclaration plus tôt mardi, Ripple vise à résoudre ces problèmes en intégrant des places de marché NFT sur son registre XRP “ rapide et efficace ”. Cette intégration est sur le point d’offrir aux utilisateurs et aux collectionneurs de NFT une meilleure expérience tout en élargissant la tokenisation des actifs. XRP Ledger est vanté pour ses transactions rapides, son efficacité et son faible coût, ce qui signifie qu’ils auront une expérience transparente lors du transfert et du stockage des NFT sur la plate-forme.

Au cours des derniers mois, Ethereum a fait face à des critiques à l’échelle de la cryptographie pour la flambée des prix du gaz, rendant impossible pour les petits détenteurs de NFT de déplacer ou de vendre leur collection. Pour un simple transfert, les utilisateurs pourraient payer des centaines de dollars pour terminer la transaction, d’où le besoin du grand livre XRP, lit-on dans le blog.

De plus, la publication se vante des avantages de l’énergie verte que XRP Ledger offrira par rapport aux blockchains de preuve de travail frappant les NFT. Ça lit,

«Parce que le XRPL utilise un nouveau processus de consensus pour valider les transactions, il consomme des quantités négligeables d’énergie et est 120 000 fois plus efficace que les réseaux de preuve de travail.»

Le monde de la crypto a longuement débattu de l’exploitation minière durable par les blockchains PoW depuis le tweet d’Elon Musk ne tenant pas compte de l’exploitation minière de Bitcoin utilisant du charbon.

Le PDG de Ripple accusé d’avoir orchestré Bitcoin FUD

Le PDG de Ripple, Brad GarlingHouse, a récemment parlé de l’utilisation d’énergie par les blockchains, louant les efforts d’Elon Musk pour réduire l’utilisation du charbon dans l’extraction de Bitcoin. Il a fait face à la colère de la communauté crypto alors que Coinshares CSO Meltem Demirors l’accusait d’avoir orchestré l’utilisation de l’énergie Bitcoin FUD pour améliorer les chances de XRP sur Bitcoin.

Cependant, Garlinghouse a déclaré que les accusations étaient «flatteuses», déclarant:

«Il est plus que flatteur que vous pensiez que Ripple est le maître des marionnettes derrière Elon Musk, d’innombrables scientifiques, gouvernements, passionnés de crypto et autres qui ont exposé les faits sur la consommation d’énergie de BTC.»

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.