Les développeurs s’éloignent de l’éditeur après les commentaires sur l’avortement

Dans le dernier exemple de mots ayant des conséquences, le président de Tripwire, éditeur de jeux tels que Killing Floor 2, Chivalry 2 et Maneater, a fait des commentaires qui ont suscité de vives critiques de la part de la communauté des joueurs, ce qui a amené plusieurs développeurs travaillant avec Tripwire à publier déclarations accablantes se distanciant de l’éditeur.

Le président John Gibson a fait un tweet se déclarant pro-vie et soutenant la nouvelle loi stricte sur l’avortement qui vient d’entrer en vigueur au Texas. Il a précisé qu’il pensait qu’il était “important d’être déclaré en tant que développeur de jeux pro-vie”.

Fier de #USSupremeCourt affirmant la loi du Texas interdisant l’avortement pour les bébés avec un battement de cœur. En tant qu’artiste, je ne fais pas souvent de politique. Pourtant, avec autant de pairs vocaux de l’autre côté de cette question, j’ai pensé qu’il était important de parler en tant que développeur de jeux pro-vie. – John Gibson (@RammJaeger) 4 septembre 2021

La réponse de la communauté des joueurs a été rapide. Le développeur Shipwright Studios, qui a travaillé sur les jeux Tripwire Maneater et Chivalry 2, a annoncé qu’il coupait tous les liens avec l’éditeur en réponse au tweet original. “Bien que votre politique vous appartienne, au moment où vous en faites un sujet de discours public, vous enchevêtrez tous ceux qui travaillent pour et avec vous”, lit-on dans la déclaration de Shipwright.

Bien que n’étant pas aussi drastique que la réponse de Shipwright, Torn Banner Studios, qui a également effectué des travaux de développement pour Chivalry 2, a également tweeté une réponse négative aux commentaires de Gibson, mais n’est pas encore allé jusqu’à couper les ponts. “Cette perspective n’est pas partagée par notre équipe, et elle n’est pas non plus reflétée dans les jeux que nous créons. La déclaration s’oppose à ce que nous croyons au sujet des droits des femmes.”

Nous ne partageons pas l’opinion exprimée dans un récent tweet du président de Tripwire, éditeur de Chivalry 2. Ce point de vue n’est pas partagé par notre équipe, ni reflété dans les jeux que nous créons. La déclaration s’oppose à ce que nous croyons au sujet des droits des femmes. – Torn Banner Studios (@TornBanner) 6 septembre 2021

Et bien qu’ils ne soient pas liés à Tripwire, les éminents développeurs Cory Balrog et Cliff Bleszinski ont également condamné les commentaires de Gibson.

La loi du Texas sur l’avortement permet désormais à quiconque de poursuivre quelqu’un pour avoir subi une intervention après la détection d’une activité cardiaque dans un embryon – aussi peu que six semaines après le début d’une grossesse. La Cour suprême a permis à la loi d’aller de l’avant sans problème, ouvrant la porte à d’autres États pour emboîter le pas avec leurs propres lois plus strictes sur l’avortement.