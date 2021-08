Les développeurs s’intéressent de moins en moins au Mac App Store

Le Mac App Store n’est pas aussi ancien que l’App Store iOS, mais il existe depuis longtemps – depuis 2010, pour être précis. Cependant, alors que l’App Store iOS est devenu un énorme succès, de nouvelles recherches montrent que les développeurs sont de moins en moins intéressés par la publication de nouvelles applications sur le Mac App Store.

Comme l’a révélé la société d’analyse d’applications AppFigures, le nombre de nouvelles applications soumises au Mac App Store est en baisse constante depuis le début de cette année.

En janvier 2021, plus de 400 nouvelles applications macOS ont été publiées sur le Mac App Store. En juin, ce nombre est tombé à moins de 300 nouvelles applications pour la première fois – et les prévisions pour août sont d’avoir environ 200 nouvelles applications publiées sur le Mac App Store. Par rapport aux années précédentes, il est clair que les développeurs ne semblent pas intéressés par la distribution d’applications Mac via le Mac App Store.

En 2020, les développeurs ont publié en moyenne 392 nouvelles applications sur le Mac App Store chaque mois. Les chiffres réels se situent entre les faibles 300 et les faibles 400, la moyenne est donc une estimation juste. […] Mais notre histoire continue car jusqu’à présent en 2021, le nombre moyen de nouvelles applications Mac est tombé à 343, la variance augmentant considérablement et le bas de gamme tombant dans les 200.

Bien sûr, la principale raison pour laquelle ces chiffres sont en baisse est inconnue car Apple ne révèle jamais ce qui se passe avec ses services lorsqu’ils ne fonctionnent pas bien, mais il y a quelques choses qui peuvent être supposées. Contrairement à l’iPhone et à l’iPad, le Mac permet aux utilisateurs d’installer des applications en dehors de l’App Store.

Comme l’a souligné la recherche AppFigures, le Mac App Store « n’est pas du tout une destination » pour certains utilisateurs, car ils peuvent simplement télécharger les applications directement depuis le site Web des développeurs. Apple s’attendait également à ce que les développeurs publient leurs applications iOS sur le Mac App Store pour les Mac M1, mais seules quelques-unes d’entre elles ont été mises à disposition sur macOS.

Certains développeurs ont également exprimé leur mécontentement vis-à-vis du Mac App Store dans le passé, car il manquait de moyen simple d’offrir des offres d’essai ou des offres à prix réduits – sans parler du fait qu’Apple prélève une commission de 30 % sur chaque vente effectuée dans l’App Store et le de longues périodes d’attente pour les examens d’applications. Dans la plupart des cas, il est plus facile et plus simple de distribuer des applications Mac par d’autres méthodes.

En attendant, Apple s’est battu pour que l’App Store reste le seul moyen d’installer des applications sur iOS. L’entreprise a subi aujourd’hui sa première défaite en Corée du Sud avec une nouvelle loi antitrust qui obligera Apple et Google à permettre aux développeurs d’utiliser des plateformes de paiement tierces sans payer de commission aux entreprises.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :