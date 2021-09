Les développeurs solaires intensifient les importations de panneaux car la suppression des droits de sauvegarde réduit les coûts

Les responsables estiment que la baisse aurait été considérablement plus élevée si le coût du fret des conteneurs n’avait pas doublé au cours des neuf derniers mois.

Les prix des panneaux solaires qui ont augmenté de manière constante au cours de la dernière année en raison de diverses contraintes dans la chaîne d’approvisionnement ont connu une baisse d’environ 2,5 Rs par watt de pointe ou jusqu’à 15% après la fin des droits de sauvegarde sur les importations le 31 juillet.

Près de 3 000 MW de projets solaires au sol et environ 300 MW de projets solaires sur les toits qui étaient suspendus ont progressé, les entreprises passant des commandes à des fournisseurs de panneaux de Chine, de Corée du Sud, du Vietnam et de Taïwan pour le prochain trimestre, ont déclaré des responsables de l’industrie. Il n’y a aucun mois disponible pour les développeurs avant que le droit de douane de base sur les importations de panneaux n’entre en vigueur à partir d’avril de l’année prochaine.

Animesh Damani, fondateur d’Artha Energy, a déclaré à Fe : « Il y a eu une baisse de 2 Rs à 2,5 Rs/wp des prix des panneaux solaires, soit environ 11 à 15 % par rapport aux prix de juillet. Les prix des panneaux solaires dans le segment polycristallin sont à Rs 18/Wp au 31 août, tandis que dans le segment monocristallin, les prix sont à Rs 20/Wp par rapport aux prix de fin juillet.

Les responsables estiment que la baisse aurait été considérablement plus élevée si le coût du fret des conteneurs n’avait pas doublé au cours des neuf derniers mois.

“Les prix auraient été inférieurs de 0,87 Rs supplémentaires à 1 Rs/wp si le coût du fret n’avait pas augmenté à près de 7 000 $ par EVP (unités équivalentes à vingt pieds) d’un conteneur”, a déclaré Damani.

Il y a également eu un impact positif sur les marges puisque les développeurs ont réduit leur retour sur investissement, également impacté par le plafonnement du mesurage net pour les projets de toiture. De nombreux acteurs au sol opérant dans le segment du libre accès avaient réduit leurs marges et fonctionnaient à un niveau aussi bas que 10 % contre un maximum de 16 % il y a quelques années.

Puneet Goyal, fondateur de SunAlpha, a déclaré à FE : « Nous avons trop réservé pour le prochain trimestre. Mais cette fois, nous avons commandé auprès de fabricants nationaux et ils ont optimisé leur production et leur efficacité avant BCD. »

À l’avenir, les experts estiment qu’il y aura des défis en termes de coûts de composants et de coûts logistiques plus élevés, ce qui entraînera des difficultés à acheter des panneaux au meilleur prix.

Raj Prabhu, PDG de Mercom Capital Group, a déclaré : « Avec les droits de douane et les restrictions à l’importation, l’achat de composants solaires de qualité au meilleur prix sera le plus grand défi pour l’industrie à l’avenir alors que les coûts du système solaire ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif. La demande de construction de projets à grande échelle est extrêmement élevée, tandis que les enchères ont ralenti. »

Gautam Das, PDG d’Oorjan Cleantech, a déclaré que des interventions systémiques telles que des droits de sauvegarde pourraient être pertinentes pour stimuler la fabrication nationale. Cependant, le fabricant national de panneaux peut difficilement répondre à seulement 25 % de la demande actuellement et le marché solaire indien est en phase de croissance. « Le devoir de sauvegarde a un impact négatif à la fois sur le coût des projets solaires et sur les tarifs pour les consommateurs finaux. La suppression des droits de sauvegarde est une étape bienvenue et le tarif pourrait être réduit de 6 à 10 paise par unité, ce qui améliorera l’adoption de l’énergie solaire en Inde », a déclaré Das.

« Le gouvernement devrait évaluer la chaîne d’approvisionnement mondiale et proposer des incitations alternatives pour les fabricants indiens. Une approche politique équilibrée et des incitations alternatives stimuleront la fabrication nationale tout en soutenant le rythme de l’adoption de l’énergie solaire », a déclaré Das.

Il y en a d’autres qui pensent que la rupture de toute forme de devoirs pour les neuf prochains mois est un répit que les développeurs cherchaient mal pour terminer leurs projets et la plus grande tendance a émergé des villes de niveau 1 et de niveau 2 pour l’adoption de l’énergie solaire. ..

Mayur Mishra, directeur et PDG de Corrit Energy and Infra, une société EPC solaire, a déclaré : « La demande au cours du dernier mois a augmenté. La plus grande tendance est observée dans la demande des villes de niveau 1 et de niveau 2, où les complexes commerciaux et industriels envisagent un modèle hybride pour utiliser l’énergie solaire en cas de panne de courant et compenser le coût plus élevé du diesel. Sur un investissement de 50 000 roupies par 100 kilowatts, les développeurs devraient obtenir un retour sur investissement en 4 à 5 ans », a déclaré Mishra.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.