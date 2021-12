Les déversements de mouches font monter en flèche le fléau alors que les conseils échouent aux Britanniques – plus d’un MILLION de cas | Royaume-Uni | Nouvelles

Des images ont pris un homme en train de basculer à Small Heath à Birmingham

Les autorités locales ont traité 1,13 million de caisses d’ordures déversées sur les autoroutes et dans les lieux de beauté en 2020-21, en hausse de 16% par rapport aux 980 000 l’année précédente. Cependant, le nombre d’amendes infligées par les tribunaux aux contrevenants a diminué de plus de la moitié, à seulement 1 313, contre 2 672 en 2019-2020. De nouvelles sanctions financières sont entrées en vigueur pour lutter contre les pourboires à la mouche.

La majorité des ménages se débarrassent déjà de leurs déchets de manière responsable, mais tout ménage qui ne transmet pas ses déchets à un transporteur agréé et dont les déchets sont trouvés déversés dans les mouches pourrait encourir des sanctions pouvant aller jusqu’à 400 £.

Le gouvernement a également publié des directives pour garantir que les conseils utilisent ces nouveaux pouvoirs de manière proportionnée, ce qui indique clairement que les sanctions ne doivent pas être utilisées comme moyen de collecter des fonds et ne doivent pas être émises pour des infractions mineures.

Expliquant les données, le gouvernement a noté que les chiffres de l’année dernière couvraient le premier verrouillage national imposé en mars 2020, qui a eu un impact sur de nombreux programmes de recyclage des autorités locales.

Certains conseils ont suspendu la collecte du recyclage à sec, tandis que d’autres ont également suspendu la collecte des déchets de jardin et encombrants.

Il y a également eu des fermetures généralisées de centres de recyclage des déchets ménagers, bien que beaucoup aient ensuite rouvert à la suite de mises à jour des directives de distanciation sociale.

Les autorités locales ont traité plus d’un million de cas de déversement de mouches l’année dernière (Image: .)

Les panneaux d’avertissement ne dissuadent pas les mouches de basculer (Image: .)

Les déchets ménagers représentaient 65% des incidents, environ la même proportion qu’en 2020-2021.

Les débris ont été le plus souvent déversés sur les trottoirs et les routes, représentant 485 cas sur 1 000, suivis des sentiers et des pistes cavalières à 198 sur 1 000, a déclaré le gouvernement.

Londres était la zone la plus sale, avec 43 incidents de déversement de mouches pour 1 000 personnes, suivie du Nord-Est à 31.

En revanche, le Sud-Ouest était le plus propre, avec 10 cas pour 1 000 habitants.

LIRE LA SUITE:

Camion à benne basculante détruit après avoir déversé des déchets dangereux dans une ferme

Moins de collectes de poubelles ont été blâmées pour l’augmentation (Image: .)

Le dumping se produit également dans les villes (Image: .)

L’élimination de tous les grands incidents de déversement de mouches a coûté aux autorités locales anglaises 11,6 millions de livres sterling, contre 10,9 millions de livres sterling l’année précédente.

La Country Land and Business Association, qui représente les entreprises rurales en Angleterre et au Pays de Galles, a fait remarquer que les chiffres ne racontaient probablement que la moitié de l’histoire, car ils ne couvraient que les déversements de mouches sur les terres publiques.

Il a déclaré que la « grande majorité » des déversements de mouches se produisait sur des terres privées, l’un de ses membres faisant face à une facture de 100 000 £ pour résoudre un seul incident.

Mark Tufnell, le président de l’association, a déclaré : « Les déversements de mouches continuent de ruiner la vie de beaucoup d’entre nous qui vivons et travaillons à la campagne, et des progrès significatifs doivent être accomplis pour y mettre un terme. »

Il a ajouté : « Il ne s’agit pas seulement d’un sac poubelle, mais de gros articles ménagers, des canapés indésirables aux machines à laver cassées, en passant par les matériaux de construction et même l’amiante qui sont déversés dans notre campagne.

A NE PAS MANQUER :

Joe Biden forme une alliance militaire dans un complot pour frapper l’Iran [REPORT]

Les « hippopotames de la cocaïne » de Pablo Escobar font des ravages [REVEAL]

La volte-face de Macron critiquée pour une attaque « absurde » de l’UE [INSIGHT]

De nombreuses bennes basculantes se dirigent vers l’extérieur de la ville pour se débarrasser des ordures (Image: .)

S’adressant au Telegraph, David Renard, porte-parole de la Local Government Association, a déclaré que les déversements de mouches étaient inexcusables, causant une horreur pour les résidents, un risque pour la santé et coûtant aux contribuables 50 millions de livres sterling par an pour nettoyer.

Il a ajouté : « Les conseils ont fait ce qu’ils pouvaient pendant les circonstances extrêmement difficiles de la pandémie pour réprimer les bennes basculantes, ce qui a entraîné des pénuries de personnel et des fermetures de tribunaux pendant les fermetures. »

Barnet Borough a une liste d’attente de 10 jours pour déverser des ordures légalement (Image: London Energy – NLWA)

Cependant, malgré la levée du confinement, les habitants peinent toujours à gérer leurs déchets en toute légalité.

Les règles actuelles signifient que les résidents d’un arrondissement de Londres doivent réserver une place dans un centre de recyclage pour éliminer leurs déchets.

Pour conduire une camionnette de location et déposer des déchets dans l’arrondissement de Barnet, il faut réserver un créneau jusqu’à 10 jours à l’avance.

La longueur a amené certaines personnes à trouver des méthodes alternatives pour se débarrasser de leurs déchets, y compris le déversement de mouches.

La North London Waste Authority a été contactée par Express.co.uk pour de plus amples commentaires.