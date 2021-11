Les Devils marquent 4 fois en troisième période pour battre le Lightning 5-3

Mackenzie Blackwood a stoppé un tir de pénalité en troisième période pour l’un de ses 31 arrêts, Yegor Sharangovich a marqué son deuxième but du match lors de la troisième période de quatre buts du New Jersey, et les Devils ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-3 samedi.

Le New Jersey a également marqué des buts par Dawson Mercer, Jimmy Vesey et Tomas Tatar.

Jan Rutta, Pat Maroon et Victor Hedman ont marqué pour le Lightning, qui a connu une séquence de neuf matchs avec au moins un point. Andrei Vasilevskiy a effectué 22 arrêts.

Sharangovich, qui a également obtenu une mention d’aide, a inscrit le troisième but consécutif des Devils pour commencer le troisième à partir du cercle inférieur gauche pour donner une avance de 4-3 au New Jersey à 9:34. Tatar avait un but dans un filet vide.

Rutta a ouvert le score à 5:49 dans le match, mais Sharangovich a égalé avec six minutes à jouer dans le premier lorsque le centre a mis fin à une sécheresse de 16 matchs. Puis Maroon a mis le Lightning devant 2-1 lors du troisième avantage numérique de Tampa Bay avec 1:45 à jouer dans le premier.

Tampa Bay a pris les devants 3-1 à 6:17 de la seconde lorsque Hedman a patiné seul depuis la ligne bleue et a marqué du cercle gauche sur une passe de Boris Katchouk.

Mercer a ramené les Devils à 3-2 avec un joli but à 1:12 dans le troisième. Il a commencé à patiner autour du filet, mais a tendu la main avec son bâton et a fourré la rondelle devant Vasilevskiy.

Peu de temps après que Blackwood ait réalisé un formidable arrêt du gant sur Alex Killorn lors d’une échappée à deux, Vesey a marqué 3-3 lors d’une échappée à 5:39.

JEU SANS PUISSANCE

Les Devils sont un pire 1 pour 22 dans la LNH sur les jeux de puissance sur route après avoir échoué à marquer sur trois occasions. Le New Jersey a accordé une échappée et un 3-contre-1 lors d’un avantage numérique en deuxième période.

SÉCHERESSE EN COURS

L’attaquant du Lightning Corey Perry, qui a fait arrêter un tir en première période du cercle inférieur gauche, n’a pas marqué de but à ses 36 derniers matchs. Il a récolté une mention d’aide en 16 matchs cette saison et a écopé d’une pénalité mineure en deuxième pour une mise en échec illégale à la tête sur les Devils C Nico Hischier, qui était OK après le coup sûr.

SUIVANT

Devils : accueillent le Minnesota mercredi soir.

Lightning : Terminez les matchs à domicile consécutifs avec un match dimanche contre le Minnesota.