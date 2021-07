Les devises à risque reculent face à un nouveau doute sur la reflation

PHOTO DE FICHIER: Un billet en dollars américains est visible sur cette photo d’illustration du 22 juin 2017.

Les devises plus risquées telles que le dollar australien, le dollar canadien et la livre sterling ont reculé lundi, tandis que le dollar a gagné alors que les investisseurs exprimaient un nouveau scepticisme quant au potentiel d’un fort rebond économique après la pandémie.

Le dollar n’a cependant pas réussi à gagner du terrain face au yen japonais – la paire de devises dollar/yen s’est échangée sous la barre des 110 yens pour un dollar à 109,85, laissant le yen en hausse de 0,2% sur la journée.

L’Angleterre s’apprêtant à lever toutes les restrictions sociales liées au COVID-19 sur ce que les médias locaux ont surnommé le « Jour de la liberté », la propagation continue de la variante « delta » hautement contagieuse du coronavirus a fait douter davantage les investisseurs de la possibilité d’une reprise économique totale avant niveaux pandémiques est tout à fait possible.

Plus tôt cette semaine, le ministre britannique de la Santé Sajid Javid a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19 et qu’il s’était isolé, forçant également le Premier ministre Boris Johnson et le ministre des Finances Rishi Sunak à se mettre en quarantaine. La livre sterling a atteint un plus bas de 3 mois contre le dollar à 1,3712 $.

“Malgré l’augmentation des taux de vaccination, un retour à la normalité pré-corona semble discutable”, a déclaré Ulrich Leuchtmann, responsable de la recherche sur les devises et les matières premières chez Commerzbank dans une note de recherche matinale, ajoutant qu’une série de reportages récents, y compris celui de Johnson forcé pour isoler suggèrent que le monde « pourrait avoir changé de façon permanente ».

Si la consommation et la production ne revenaient pas aux niveaux de 2019, a déclaré Leuchtmann, une partie importante des capacités de production dans le monde « ne resterait pas temporairement inactive, mais serait dévaluée de manière permanente ».

« Si nous ne nous occupons plus simplement de savoir qui survivra à la période corona mais dont les biens et services resteront demandés à long terme, la perception du risque des marchés augmentera. Il n’est guère surprenant que le marché des changes ne puisse pas s’en déconnecter. »

Le dollar a profité de l’aversion au risque, l’indice qui mesure sa force par rapport aux devises comparables atteignant son plus haut niveau depuis le 5 avril.

Le dollar australien a atteint son plus bas niveau depuis décembre 2020 pendant les heures asiatiques, a prolongé ces pertes lors des échanges matinaux à Londres pour atteindre un creux de 0,7363 $.

Le dollar canadien, qui a franchi sa moyenne mobile de 200 jours dans les échanges asiatiques, a atteint son plus bas niveau depuis le 5 mars dans les échanges à Londres, en baisse de 0,7% sur la journée à 1,207 $ CA par rapport au dollar américain.

L’euro a baissé de 0,2% à 1,1777 $. Les investisseurs se tourneront vers la réunion de la Banque centrale européenne de cette semaine.

« À la suite de la revue stratégique de la BCE et du changement de l’objectif d’inflation de « inférieur à, mais proche de 2 % » à « 2 % » avec un engagement de symétrie, la nouvelle stratégie peut être interprétée comme une formalisation de ce qu’elle a fait au cours des dernières années en tout cas ou un pas vers plus de complaisance, car 2% implique un effort plus résolu », a déclaré ING dans une note aux clients.

“Cela signifie que la distribution des probabilités est biaisée pour faire baisser l’euro/dollar cette semaine.”

La couronne norvégienne a également été battue parmi les devises européennes, qui a chuté de 0,7% à son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 8,9039 couronnes pour un dollar.