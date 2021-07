Les devoirs de l’équipe espagnole face à la Côte d’Ivoire

29/07/2021 à 20h07 CEST

L’Espagne s’est qualifiée pour les quarts de finale en tant que première du groupe après avoir fait match nul contre l’Argentine (1-1), dans un match dans lequel ils ont vécu sur le fil et dans lequel se sont répétés les problèmes qui ont rendu Luis de la Source ont souffert plus que prévu pour se qualifier.

Le plus évident est le manque de but, et l’entraîneur lui-même l’a reconnu lors de la conférence de presse d’après-match : “Ce sont des données objectives qui montrent qu’il est très difficile pour nous de préciser les chances, mais ils disent aussi que nous sommes l’équipe qui atteint le plus la zone rivale. On ne profite pas de la production offensive, mais c’est tout un processus d’être plus fin », a-t-il déclaré.

Ces données sont que L’Espagne a marqué deux buts en 42 tirs, 17 d’entre eux au but, depuis les Jeux Olympiques. C’est-à-dire qu’il parvient à marquer 4,76% des tirs qu’il a réalisés contre l’Égypte, l’Australie et l’Argentine.

Sans aller plus loin, mardi contre l’albiceleste Mikel Oyarzabal à deux reprises et Dani Olmo à une autre occasion ont expulsé des occasions où leurs coéquipiers ont déjà marqué le but. Et il y avait la différence entre vivre la fin du match sereinement ou souffrir comme ils l’ont fait après le match nul contre celui de Tomás Belmonte à la 87e minute.

Une réussite face à la porte qui s’affûte dans les premières parties, où si l’on ajoute la dernière génération sub’21, dont sept joueurs sont aux Jeux Olympiques, et les trois matches du tournoi, ils accumulent 14 nuls consécutifs à la mi-temps.

Et malgré cela, L’Espagne fait partie des favoris. À cause de son jeu et parce qu’il fait de la force défensive, l’un des piliers des équipes que Luis de la Fuente construit, un art. Seule l’Argentine a réussi à vaincre Unai Simón, dans un coup franc.

Mais maintenant vient un grand défi comme la Côte d’Ivoire. Avec le Brésil comme premier du groupe et malgré l’histoire de l’Allemagne, le duel quart de finale contre l’équipe d’Afrique a déjà alerté les vestiaires avant qu’il ne soit confirmé.

DÉFI CAPITAL

Dans des Jeux Olympiques où seul le Japon a obtenu le plein de points Basant son football sur la condition physique et connaissant mieux que quiconque la météo, la Côte d’Ivoire représente un défi majeur pour une Espagne encore en “pré-saison”.

Et en regardant les précédents, c’est confirmé. Les équipes d’Afrique ont signé de bonnes participations Étant donné que le tournoi de football est sub’23, cette année sub’24 en raison du report dû à la pandémie de coronavirus, à Barcelone’92.

Le Nigeria ajoute un or, un argent et un bronze. Le Cameroun une médaille d’or et le Ghana une troisième place. Des niveaux qu’ils n’ont pas l’habitude d’atteindre lorsqu’il s’agit de championnats du monde lorsque la différence de physique est égalisée.

En quittant Sapporo et son stade fermé à une température constante de 22 degrés Celsius, L’Espagne sait déjà bien quelle est la chaleur et l’humidité du Japon après le duel contre l’Argentine à Saitama. Les chambres, à Miyagi, seront un autre défi pour lequel cela aidera sûrement si la meilleure version de Pedri est trouvée.

LE FACTEUR PEDRI

En remportant les 45 premières minutes contre l’Australie, le footballeur barcelonais n’est pas éblouissant aux JO comme s’il l’avait fait en Eurocup, où à 18 ans il a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi.

Contre l’Argentine, il n’a pas réussi à entrer en contact constant avec le ballon, bien qu’il n’ait pas laissé un iota d’effort aidant à la récupération du ballon, une autre de ses grandes vertus malgré le fait qu’il brille en attaque. “Je ne suis pas fatigué”, a-t-il déclaré aux médias présents à Saitama, dont l’., après être allé en quarts de finale.

Oui a laissé le sentiment que sa tête, son imagination allaient plus vite que ses pieds. C’est déjà arrivé contre l’Australie dans des passes qui ne lui sont venues qu’à l’esprit, mais qui n’ont pas atteint leur destination.

Reprenez votre magie dans un combat au centre du terrain entre le physique et le bon traitement du ballon sera la clé des aspirations de l’Espagne pour entrer en demi-finale et être à un pas d’obtenir la médaille qu’il poursuit depuis qu’ils ont atteint le classement par remportant le sous-marin européen ’21 en 2019.