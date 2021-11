Les Diables rouges espèrent que les relations étroites de Zidane avec Ronaldo et Varane pourront le convaincre de rejoindre, Lingard pourrait partir pour 10 millions de livres sterling, échanger Kounde-Cavani, Franck Kessie aux yeux, le favori de Rodgers pour remplacer Solskjaer

Le début de saison chancelant de Manchester United a accru l’importance d’une fenêtre de transfert réussie en janvier.

Les Red Devils avaient des aspirations pour un défi pour le titre de Premier League après avoir fait venir Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho au cours de l’été.

.

Varane et Ronaldo pourraient être suivis de Zidane à Old Trafford

Mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est sixième, déjà à neuf points du leader Chelsea après une défaite à domicile contre son rival Manchester City la dernière fois.

Des rumeurs persistent sur l’avenir de Solskjaer, mais il semble prêt à rester en poste et pourrait demander plus de fonds pour renforcer ses rangs à nouveau cet hiver.

Alors, quelles sont les dernières rumeurs et gros titres sur la façon dont United pourrait renverser sa saison chancelante ? talkSPORT.com jette un œil…

Zinedine Zidane

Manchester United travaille sur un accord pour persuader Zinedine Zidane de remplacer Ole Gunnar Solskjaer, rapporte le Times.

La hiérarchie des Diables rouges espère que les relations étroites de Zidane avec Cristiano Ronaldo et Raphael Varane peuvent aider à le convaincre de rejoindre.

Mais l’ancien patron du Real Madrid ne serait toujours pas sûr que l’opportunité présentée par United soit la bonne pour lui en ce moment.

Zidane – qui est un agent libre – a l’habitude de remettre des trophées tout en développant les jeunes correspond à la nouvelle philosophie branchée à Old Trafford.

Jesse Lingard

Uni sont prêts à vendre le milieu de terrain anglais pour 10 millions de livres sterling en janvier, selon le Sun.

West Ham a été exclu d’un déménagement permanent pour Lingard cet été, car les Red Devils ont insisté sur le fait qu’ils voulaient 25 millions de livres sterling.

Le joueur de 28 ans n’a fait que huit apparitions – et un départ solitaire en Coupe de la Ligue – sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison.

.

Lingard pourrait chercher à retourner à West Ham après des opportunités limitées à United Jules Kounde

Séville serait confiant de conserver Jules Kounde cet hiver, mais serait prêt à discuter de l’été prochain du défenseur.

Marca rapporte que Manchester United est intéressé par la signature de Kounde.

Kounde a une clause libératoire de 69 millions de livres sterling à Séville, mais Marca affirme que le club pense que personne ne l’activera en janvier.

Mais l’équipe de LaLiga est ouverte aux discussions sur le joueur de 23 ans à la fin de la saison si United se montre sérieusement intéressé à payer.

Chelsea veut Kounde l’été dernier, mais Marca affirme qu’ils « ne se sont même pas approchés » d’une offre suffisante.

Fichajes affirme maintenant que Séville envisage un coup pour Cavani et United pourrait utiliser l’attaquant vétéran comme un poids dans un accord.

.

Koundé est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs français de la relève Brendan Rodgers

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, est devenu le favori pour remplacer le manager de United sous le feu Solskjaer, selon les rapports.

Solskjaer reste sous une pression intense après la terrible démonstration des Red Devils lors de la défaite 2-0 contre Man City à Old Trafford, qui est survenue deux semaines seulement après un martelage 5-0 à domicile contre Liverpool.

Il est entendu que United restera avec le Norvégien pour le moment, mais avec des matches plus difficiles à l’horizon, ils pourraient être contraints d’agir.

Le Sun affirme que Rodgers est désormais le candidat de premier choix du conseil d’administration s’il doit remplacer Solskjaer dans un proche avenir.

Antonio Conte, Zinedine Zidane et Erik ten Hag ont également été sur le radar de United.

L’ancien patron de Chelsea, vainqueur du titre, Conte était intéressé mais n’était pas prêt à attendre une fois l’offre de Tottenham arrivée.

Sans emploi, Zidane a guidé le Real Madrid vers trois titres de Ligue des champions en deux périodes, mais a indiqué qu’il ne serait pas intéressé par le hotseat d’Old Trafford.

Et l’entraîneur de l’Ajax Ten Hag n’a pas voulu discuter d’éventuelles ouvertures avec l’agent.

Doyen Henderson

L’as de Man United et la cible de Newcastle, Dean Henderson, ont été invités à quitter Old Trafford par l’ancien gardien de but Mark Bosnich.

Bosnich a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’il devrait y aller. Il est au stade de sa carrière où il doit jouer régulièrement au football.

« Il le saura aussi. Je comprends qu’en début de saison, il essaie en pré-saison de voir comment les choses se passent.

« [David] De Gea a été excellent et cela ne fait aucun doute, à l’exception du deuxième but, il faut le dire, contre Manchester City, que je pense qu’il saura qu’il aurait dû sauver.

« Mais je pense que du point de vue de Dean Henderson, il doit commencer à s’occuper de Dean Henderson »

Franck Kessie

Manchester United chercherait à obtenir un transfert gratuit de la star de l’AC Milan Franck Kessie l’été prochain.

Selon Fichajes, Milan n’a pas encore répondu aux exigences salariales de Kessie de 150 000 £ par semaine et cela pourrait le voir partir à la fin de la saison.

Le contrat actuel de l’international ivoirien expire en juin et il est libre de discuter avec d’autres clubs et de signer un accord cet hiver.

United fait partie des équipes qui lorgnent Kessie avec les Red Devils qui ont désespérément besoin de renforts au milieu de terrain.

.

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain pour Man United, capable de faire le sale boulot et d’aller de l’avant aussi Newcastle

Newcastle aurait ciblé TROIS joueurs de Manchester United en janvier.

Le Mirror affirme que le Toon cherchera à faire un raid sur United cet hiver pour un trio de leurs joueurs partiels.

Sur le radar des Magpies se trouvent le milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek, le milieu de terrain anglais Jesse Lingard et le gardien Dean Henderson.

Il est dit que Newcastle cherche à signer les trois accords permanents malgré les mouvements de prêt semblant plus réalisables.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a révélé que le manager de Man City, Pep Guardiola, n’avait passé que 10 minutes à s’entraîner sur la tactique avant sa victoire sur Manchester United.

City a battu ses rivaux 2-0 à Old Trafford le week-end dernier, mais le score plutôt bas ne reflétait pas avec précision le déroulement du match.

De Bruyne a commencé ce match et a expliqué que Guardiola n’avait aucune idée de la façon dont Solskjaer se préparerait pour le derby de Manchester, et n’a donné que le plus bref des entretiens tactiques avant la confrontation.

« La veille d’un match, nous nous entraînons généralement tactiquement, en fonction de la façon dont l’adversaire joue », a déclaré le milieu de terrain de Man City au podcast MidMid.

« Mais avant United, Pep a déclaré: » Nous ne savons pas comment ils vont jouer. Nous verrons’. Et nous avons arrêté l’entraînement après environ 10 minutes.

«Souvent, Pep sait comment l’adversaire va jouer. Cette fois, il ne savait pas, alors il ne savait pas quoi faire.

« Nous avons fait ce que nous faisons toujours, mais il ne savait pas à l’avance s’ils joueraient avec cinq à l’arrière, ou avec quatre, ou avec un carreau au milieu, ou avec trois devant. »

.

Sancho n’a pas mis le feu au monde depuis qu’il a rejoint United Jadon Sancho

Solskjaer a l’intention d’utiliser l’ailier de 73 millions de livres sterling dans un rôle défensif s’il continue à utiliser le système 3-4-1-2, affirme l’Athletic.

Les entraîneurs de United ont été impressionnés par la diligence défensive de Sancho et il a été jugé comme arrière droit lors de récentes séances d’entraînement.

Solskjaer et son équipe auraient des doutes sur la sortie offensive d’Aaron Wan-Bissaka et pourraient se tourner vers Sancho dans les matchs où les équipes participent.

Les seules 90 minutes complètes de l’international anglais pour United jusqu’à présent cette saison ont eu lieu contre West Ham lors de la défaite de la Coupe Carabao.

Phil Jones

Newcastle souhaite prêter le défenseur de United et de l’Angleterre Phil Jones après son retour de blessure, rapporte le Sun.

Les Magpies ont rejoint Watford en tant que deux équipes de Premier League dans la course pour décrocher le défenseur central – qui n’a pas joué depuis janvier 2020.

Au total, 13 clubs, dont une multitude d’équipes de championnat, sont enthousiastes, tout comme le Derby de Wayne Rooney, mais les finances de Pride Park rendraient un accord difficile à conclure.

Jones a encore deux ans pour un contrat de 130 000 £ par semaine chez United.

.

Qui sait ce que l’avenir réserve à Jones Ed Woodward

Woodward est en pourparlers pour assumer un rôle de consultant chez United lorsqu’il quittera ses fonctions de vice-président exécutif le mois prochain, rapporte le Mail.

Le rapport ajoute que des discussions sont en cours pour que le joueur de 50 ans conserve une certaine influence au club lorsqu’il quittera son poste actuel.

Woodward a été sévèrement critiqué pour les luttes récentes de United et une telle décision serait controversée par la famille Glazer.

Le directeur général actuel et son ami proche Richard Arnold ont été étroitement liés à la succession de Woodward en tant que vice-président exécutif.

.

Woodward devrait quitter son rôle à la fin de l’année Aurélien Tchouameni

United intensifierait son intérêt pour le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni et pourrait déménager pour lui en janvier.

Football Insider affirme que les recruteurs du club ont régulièrement regardé Tchouameni ces dernières semaines.

Et les Red Devils seraient prêts à conclure un accord pour le joueur de 21 ans si leurs observateurs de talents sont suffisamment impressionnés.

Football Insider ajoute que Tchouameni est envisagé pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain de United.

L’ex-as bordelais, qui compte déjà cinq sélections en France, est sous contrat à Monaco jusqu’à l’été 2024.