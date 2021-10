Les diadèmes de l’impératrice Joséphine Bonaparte mis aux enchères chez Sotheby’s – ‘Le plus beau travail délicat’ | Royale | Nouvelles

Joséphine de Beauharnais est restée dans les mémoires comme l’épouse de Napoléon Bonaparte et celle qui l’a convaincu de rétablir l’esclavage dans les colonies françaises après son abolition en 1794. Son nom revient désormais dans le cycle de l’actualité grâce à une vente aux enchères à venir chez Sotheby’s Londres.

Après avoir fait partie d’une collection privée britannique pendant plus de 150 ans, deux diadèmes reconnus par Sotheby’s comme faisant partie des possessions de l’impératrice seront mis aux enchères le 7 décembre.

« Quand la famille est venue nous voir avec ces diadèmes, ils ont dit qu’ils avaient appartenu à Joséphine », a déclaré Kristian Spofforth, spécialiste des bijoux chez Sotheby’s, au Telegraph UK.

« Souvent, dans des cas comme celui-ci, vous regardez le bijou en question et vous dites : « Absolument aucune chance ».

« C’était le contraire.

« Je les ai ramassés et j’ai pensé : « Oui, cela coche toutes les cases pour Joséphine, du design aux références classiques.

« Et le fait qu’il y avait très peu de gens en Europe à cette époque qui auraient pu posséder quelque chose comme ça. »

La rumeur veut que l’Impératrice ait dû vendre la plupart de ses bijoux pour couvrir d’énormes dettes lorsque Napoléon a divorcé.

Les diadèmes rendent tous deux hommage à la Rome antique avec des camées représentant des figures de la mythologie.

« En étant la première à incorporer ces camées et intailles dans sa robe, les portant côte à côte avec des perles et des diamants, elle a créé une toute nouvelle mode qui a balayé Paris et le monde, basée sur des formes néoclassiques », a déclaré Kristian Spofforth à Town and Country. magazine.

« Les bijoux proposés ici témoignent du plus beau travail délicat des meilleurs ateliers français, et, aujourd’hui, il n’y a pratiquement pas de pièces comparables dans le monde », a-t-elle ajouté.

La plupart des designs néoclassiques ont été démontés et remodelés une fois que les modes ont changé, ce qui fait de ces pièces une découverte particulièrement intéressante.

Le premier diadème, immortalisé sur la tête de Joséphine dans un portrait de 1808 peint par Andrea Appiani, est décoré d’émail champlevé bleu et serti de vingt-cinq intailles en cornaline gravées de têtes classiques.

Le diadème sera accompagné d’une paire de boucles d’oreilles pendantes assorties, d’un peigne à cheveux et d’un ornement de ceinture serti d’un camée en cornaline de Bacchus, le tout offert dans son étui en cuir du XIXe siècle.

L’autre diadème présente cinq camées représentant Zeus, Méduse, Dionysos, Pan et Gaïa, offerts avec un fermoir de ceinture et un ornement, également dans leur étui d’origine.

Combinés, les articles sont faits d’or, de cornaline et d’émail. et devraient rapporter entre 410 000 $ (297 000 £) et 690 000 $ (500 000 £), mais pourraient aller bien plus loin.

En 2018, un pendentif en perles et diamants ayant appartenu à la malheureuse reine Marie-Antoinette, prédécesseur de Joséphine, s’est vendu pour un montant record de 36 millions de dollars (26 millions de livres sterling).

Il avait été évalué à seulement 2 millions de dollars (1,45 million de livres sterling) avant la vente aux enchères.