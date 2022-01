Les diagnostics d’intolérances alimentaires augmentent après Noël Comment les identifier ?

01/08/2022 à 18:40 CET

Terminer le Noël& mldr; et les excès gastronomiques. On parle de nougat, de massepain, de roscones ou de rôtis. Bref, des aliments riches en sucre et en gras qui peuvent nuire à notre santé.

Le Dr Jorge Ángel, membre de la Société espagnole de santé et de médecine intégrative (SESMI), prévient qu’après Noël, c’est-à-dire au début de l’année, c’est quand de plus en plus de diagnostics d’intolérances alimentaires émergent.

Les repas copieux typiques de ces dattes peuvent provoquer douleurs abdominales, ballonnements, gaz ou diarrhée, qui peut aussi être le signe d’une intolérance alimentaire méconnue.

« Les patients viennent en consultation car ils n’arrivent pas à se débarrasser de ces malaises digestifs », souligne le médecin.

Comment faire la distinction entre une intolérance alimentaire et une simple indigestion ?

Intolérances alimentaires ils passent souvent inaperçus car leurs symptômes sont très similaires à ceux d’une simple indigestion, et c’est pourquoi ils sont difficiles à diagnostiquer.

Cependant, comme le précise le Dr Ángel, « les personnes qui ont vraiment des intolérances alimentaires ont tendance à avoir des symptômes digestifs même avec de petites quantités d’aliments auxquels elles sont intolérantes ».

Un pourcentage élevé de la population a des intolérances légères à certains aliments.

« Il existe des études scientifiques qui indiquent que la prévalence de les intolérances alimentaires peuvent atteindre 90 pour cent», précise le médecin, qui pointe parmi les intolérances les plus fréquentes au lactose, au fructose et au gluten.

Donnez une pause au système digestif

C’est pourquoi il est important prêter attention à la santé digestive après les vacances.

«Au-delà des kilos en trop que nous avons pris en ce moment, il est important retour à une alimentation plus équilibrée le plus tôt possible et éloigner les repas les uns des autres, pour donner un repos au système digestif », précise le médecin.

« Il est également conseillé d’éviter les excès de sucre, de produits laitiers, d’alcool et de gluten. Faire de l’exercice au moins 20 minutes trois fois par semaine peut également favoriser la santé intestinale. Et enfin, l’accompagnement avec des compléments formulés à base d’enzymes digestives peut être très intéressant », conseille ngel.

Que sont les enzymes digestives et comment aident-elles le système gastro-intestinal ?

Les enzymes digestives sont produites et sécrétées par le système gastro-intestinal pour décomposer les graisses, les protéines et les glucides, pour obtenir la digestion et, par la suite, l’absorption des nutriments.

Cependant, au fil des années, la production d’enzymes diminue, ce qui rend difficile une bonne nutrition, surtout s’il y a des intolérances.

Par conséquent, dans ces cas, un supplémentation en enzymes digestives Cela peut être utile.

« Par exemple, un régime sans gluten à vie peut entraîner des difficultés, et l’éviter complètement est problématique, car les aliments soi-disant « sans gluten » peuvent en contenir. C’est alors que ces types de suppléments prouvent leur utilité », explique-t-il.

Quand dois-je m’inquiéter ?

Dans le cas des banquets de Noël, lorsque la sensation de lourdeur et d’inconfort dure au-delà de quelques semaines Il est temps d’aller voir un professionnel de la santé et d’enquêter s’il peut y avoir une intolérance alimentaire.

Comme il l’indique, « il existe une grande méconnaissance médicale et sociale de ce problème, c’est pourquoi les diagnostics erronés sont fréquents ».

« Trop souvent, vous essayez de calmer les symptômes sans rechercher davantage les causes », ajoute-t-il. Par exemple, il est courant de recourir à médicaments antiacides.

« Ce sont les médicaments les plus prescrits dans ces cas, sans même évaluer s’il s’agit d’un simple inconfort digestif ou d’un problème plus fondamental », critique le médecin.

En même temps, poursuit-il, « doit être réalisé des tests supplémentaires, tels que l’analyse identifier d’éventuelles intolérances, ou des tests thérapeutiques évitant les aliments dont on suspecte et évaluer si les symptômes disparaissent ».