Les dieux s’allient au Rouge pour caresser la Coupe du monde

11/11/2021 à 22:49 CET

Jordi Gil – Athènes (Envoyé spécial)

L’Espagne est à un point de la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Luis Rubiales a habillé l’Acropole d’Athènes le matin et les dieux grecs ont poussé pour que le meilleur carambole soit donné : Défaite suédoise inattendue à Goergia et victoire d’office pour les Rouges avec un penalty de Pablo Sarabia.

GRE

ESP

Grèce

Vlachodimos, Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis (Limnios, 68′), Siopis, Bouchalakis (Pelkas, 77′), Mantalos, Masouras (Tzolis, 45′) et Pavlidis (Douvikas, 45′)

Espagne

Unai Simón, Carvajal, Laporte, Iñigo Martínez (Azpilicueta, 89′), Gayà, Rodri, Gavi (Busquets, 64′), Koke, Sarabia (Olmo, 55′), De Tomás (Rodrigo Moreno, 55′) et Morata ( Fornales, 64 ‘)

Buts

0-1, Sarabia, sur penalty (25′)

Arbitre

Szymon Marciniak (Pologne). TA : Siopis (33′), Tsimikas (54′), Goutas (58′) et Tzavellas (92′) / Sarabia (47′)

Incidents

Spyros Louis d’Athènes, environ 15 000 spectateurs avec des mesures très restrictives en raison du Covid-19

Luis Enrique a présenté un onze inattendu en gardant des pièces clés telles que Azpilicueta, Busquets et Alba pour le match de dimanche contre la Suède. La composition a été décidée avant de connaître la défaite suédoise, donc le technicien a de nouveau exposé sa philosophie que n’importe lequel des 25 invoqués peut jouer.

Il était difficile pour l’Espagne de saisir le ton. La Grèce a appuyé au départ et a rendu le départ très difficile. RDT et Morata ont échangé entre le centre et l’aile gauche pour proposer des solutions, avec Sarabia beaucoup plus fixée à gauche. Finalement, c’est Gavi qui a pris la responsabilité de casser les lignes. Le jeune Blaugrana s’est divisé, a reçu dans une zone de trois quarts et a commencé à générer des supériorités.

La sélection s’est améliorée et RDT a eu plusieurs approches dans lequel il n’a manqué de finesse que dans la dernière coupe. La Grèce a reculé, mais a trouvé un espace dans un comptoir pour donner une bonne frayeur. Masouras a pris de la vitesse et a marqué depuis le poteau court, mais a commencé hors-jeu et le línier remarqua.

Iñigo Martínez se rachète

On ne pouvait pas faire confiance à l’Espagne en raison de sa domination et le but est venu de coups de pied arrêtés. Iñigo Martínez s’est racheté de son erreur lors du duel contre les Grecs à Grenade et il était plus intelligent que Giannoulis pour avancer et forcer la peine maximale. Pablo Sarabia a attrapé le ballon et a marqué le but en toute sécurité.

L’équipe nationale s’est sentie à l’aise et a eu l’occasion de prolonger les distances en un arraché puissant de Morata, qui se tenait devant Vlachodimos, qui a repoussé son pied gauche presque accidentellement avec son bras.

Risques en Grèce

La Grèce a tout joué pour tout en seconde période. Deux nouveaux conseils sont sortis et l’équipe a avancé. L’Espagne a eu plus de problèmes et est tombée à plusieurs reprises dans le piège du hors-jeu.

Les difficultés ont augmenté quand Gavi a dû être remplacé par un coup au visage de Bouchalakis, ce qui ne lui a même pas valu le carton jaune. Lucho s’appuie sur l’expérience de Busquesta et remplace les trois attaquants pour gagner en fraîcheur.

Le match est entré dans la dernière ligne droite avec un marqueur court et la Grèce a cru en ses options. Tzavellas des coups de pied arrêtés a touché la cravate. L’Espagne a finalement pu contrôler le rythme dans les phases finales face à un adversaire très fatigué et prendre un trésor d’Athènes.