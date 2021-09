Les différences entre la génération actuelle et la prochaine génération de FIFA 22 expliquées

FIFA 22 est sur le point de sortir et les fans de football doivent connaître les différences entre les versions actuelle et nouvelle génération pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et même PC.

Comme pour chaque tranche de la caméra, des lumières et de l’action du football hollywoodien, chaque équipe sera équipée de sa nouvelle bande et les joueurs impliqués dans la fenêtre de transfert seront dans leurs nouveaux clubs. Cela signifie que les fans de Barcelone devront ramener manuellement Messi au camp Nou avant de démarrer accidentellement le mode manager avec le rappeur en herbe Depay.

Alors que de nouvelles bandes et XI de départ seront disponibles sur toutes les plateformes, les distinctions notables entre les consoles offenseront particulièrement les joueurs sur PC.

FIFA 22 PS4 contre PS5

L’une des plus grandes différences entre les versions actuelles et de nouvelle génération de FIFA 22 sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X est le gameplay en hypermotion.

L’hypermotion est exclusive à la nouvelle génération et comprend une intelligence artificielle améliorée ainsi que la capture de mouvement. Le site Web d’EA indique qu’ils ont capturé un match 11v11 et que cela, combiné à leur technologie d’apprentissage automatique propriétaire, offre l’expérience la plus réaliste à ce jour.

Les graphismes seront également bien meilleurs sur PS5 et Series X par rapport à PS4 et Xbox One, tandis que les fidèles de Sony obtiendront également un retour haptique avec le contrôleur DualSense.

Similitudes de nouvelle et dernière génération

Bien que les différences soient importantes, les fans doivent savoir qu’il existe également des similitudes entre les versions suivante et de dernière génération de FIFA 22.

Selon Eurogamer, les gardiens de tous les systèmes sont plus difficiles à battre et disposent de nombreuses nouvelles animations. Cela signifie qu’ils devraient faire plus que simplement frapper l’air ou secouer la tête après chaque arrêt.

Chaque joueur bénéficiera également d’une nouvelle « fonctionnalité de sprint explosif » ainsi que d’une « véritable physique de la balle ». Ce dernier est une aubaine car il permettra de trouver plus facilement des coéquipiers dans l’espace avec des passes en hauteur.

Enfin, il y a aussi des améliorations aux blocs, plus de paramètres d’en-tête manuels, et EA prétend avoir résolu des problèmes avec le tacle et la récupération du ballon.

Pack intergénérationnel FIFA 22

Le forfait cross-gen d’EA est leur édition Ultimate qui coûte 89,99 £. C’est le seul moyen d’obtenir le jeu sur les consoles de dernière génération et de nouvelle génération.

L’édition Standard pour PS4 et Xbox One coûte 59,99 £, tandis que la version PS5 et Series X est au prix de 64,99 £. Malheureusement, aucune mise à jour gratuite n’est disponible.

