Les différences entre la génération actuelle et la prochaine génération de NBA 2K22 expliquées

NBA 2K22 est sur le point de sortir et il est important que les fans connaissent les différences entre les versions actuelle et nouvelle génération pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et même PC.

Voyant que nous nous rapprochons de plus en plus de l’épisode de triomphes et de chutes du basket-ball de cette année, 2K Games a commencé à créer des montagnes de battage médiatique. Ils ont montré l’annonceur PA de chaque équipe et ils ont également élargi leur liste de badges avec 17 nouveaux ajouts.

Il existe deux versions du jeu disponibles à l’achat, et celles avec une PS4, une Xbox One et surtout un PC peuvent se sentir en sous-effectif.

NBA 2K22 PS4 contre PS5

Les plus grandes différences entre les versions actuelle et nouvelle génération de NBA 2K22 sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X sont la ville contre le quartier ainsi que l’inclusion et l’omission de la WNBA.

Seules les copies PS5 et Xbox Series X ont le mode Carrière City et WNBA, tandis que PS4, Xbox One et PC doivent se contenter du quartier.

Étant donné que les systèmes de génération actuelle manquent de deux grandes fonctionnalités, il est logique que le jeu ne coûte que 49,99 £ sur Steam et 59,99 £ sur PS4 et Xbox One. Pendant ce temps, les packages Standard PS5 et Xbox Series X sont à 64,99 £.

WNBA

Le mode carrière WNBA dans NBA 2K22 offrira aux joueurs de nouvelle génération un nouveau système de badges ainsi qu’une pléthore d’activités hors du terrain.

Le blog de développement de 2K Games dit que vous pourrez travailler avec les légendes, et il y aura des dizaines de décisions qui affecteront positivement et négativement votre trajectoire de carrière. Certaines des légendes avec lesquelles vous pourrez vous entraîner dans les sessions 1v1, 2v2 et 3v3 incluent les estimées Elena Delle Donne, A’ja Wilson et bien d’autres.

En plus de ce qui précède, il y a aussi le W Online. Cette année, les joueurs pourront s’associer avant le matchmaking et se rendre sur le terrain en équipe.

La ville

Outre la WNBA, l’autre offre exclusive aux versions de nouvelle génération de NBA 2K22 est The City.

La ville est le hub MyCareer à la place du quartier réservé à curret-gen. C’est beaucoup plus grand que le quartier, et cette fois, il sera rempli de personnages non-joueurs ainsi que d’activités et de quêtes secondaires pour le rendre vivant.

Vous commencerez dans un modeste appartement et – théoriquement – ​​gravirez les échelons de la célébrité pour éventuellement acheter un penthouse exagéré. Les joueurs pourront également organiser des réunions avec des agents et des représentants de sponsors, ainsi que participer à une myriade d’autres plaisirs à temps partiel.

