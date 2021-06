Les différences potentiellement cruciales dans la façon dont Bottas et Perez aident leurs coéquipiers · .

in

Avec Max Verstappen et Lewis Hamilton en tête du championnat, le rôle que leurs coéquipiers peuvent jouer pour décider lequel d’entre eux arrive en tête devient de plus en plus critique.

Alors que Sergio Perez et Valtteri Bottas sont toujours capables de remporter le championnat, tous deux ont déjà été appelés à faire signe à leurs coéquipiers tout en exécutant différentes stratégies. Mais l’un d’eux a été sensiblement plus rapide à se conformer que l’autre, avec des conséquences potentiellement déterminantes pour la course.

En Espagne, Hamilton a fait un arrêt supplémentaire au stand, a dépassé son coéquipier et a ensuite fermé sur Verstappen pour remporter la victoire. En France, la semaine dernière, Verstappen a gagné en utilisant la même tactique contre Hamilton : il s’est converti à une stratégie à deux arrêts et a révisé l’autre Red Bull avant de traquer Hamilton.

En Espagne, on a remarqué que Bottas n’a pas vraiment facilité la vie à Hamilton lorsqu’on lui a dit de ne pas retarder son coéquipier. Hamilton a dû se retirer de la ligne et plonger à l’intérieur de son coéquipier au virage 10 pour s’en sortir, perdant plus de 1,3 seconde.

Bottas a coûté du temps à son coéquipier en Espagne. Le retard n’a finalement pas eu d’importance : Hamilton est arrivé dans la queue de Verstappen et l’a dépassé à six tours de l’arrivée. Cependant, à l’époque, Mercedes avait des raisons de craindre que le temps perdu n’ait pu empêcher Hamilton de rattraper Verstappen pour le doubler avant la fin de la course. Ils avaient dit à leur pilote qu’ils ne rattraperaient pas la Red Bull avant les derniers tours.

Au Paul Ricard la semaine dernière, Perez s’est éloigné beaucoup plus facilement de Verstappen. Les feuilles de temps montrent que Verstappen n’a pas du tout tardé à dépasser, comme Perez l’a reconnu vendredi.

“Au final, j’ai perdu environ une seconde et demie dans ce tour”, a-t-il déclaré. « Max n’a rien perdu, ce qui était bien. À la fin, une seconde ou deux peuvent faire une énorme différence pour l’équipe.

Il n’a pas tort : Verstappen n’a rattrapé Hamilton que dans l’avant-dernier tour. Si Verstappen avait perdu autant de temps derrière son coéquipier que son rival pour le titre en Espagne, il n’aurait peut-être pas rattrapé Hamilton à temps pour passer.

La différence la plus frappante n’a pas été trouvée sur les feuilles de temps, mais dans l’empressement avec lequel Perez s’est conformé. Son exclamation « allons-les » sur sa radio après que Verstappen l’ait dépassé contrastait fortement avec la réticence palpable de Bottas en Espagne, qui reconnaissait qu’il aurait pu laisser passer Hamilton plus tôt mais ne voulait pas compromettre sa propre course.

Rapport: laisser passer Verstappen immédiatement était essentiel pour assurer la victoire du GP de France – PerezSi Perez ou Bottas ne sont pas en lice pour le championnat, ils peuvent s’attendre à être appelés à jouer régulièrement le rôle de «numéro deux» pour leurs coéquipiers. Jusque-là, les relations entre les coéquipiers doivent être gérées avec soin.

Verstappen ne peut se plaindre de l’empressement avec lequel Perez s’est éloigné en France. De même, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a clairement indiqué après le Grand Prix d’Azerbaïdjan que Perez aurait été autorisé à se battre pour la victoire s’il avait dépassé Verstappen pour prendre la tête lors de son ravitaillement, ce qui était une possibilité à un moment donné.

Quant à Bottas, il est satisfait que Mercedes ne l’ait pas déjà relégué au rang de “numéro deux”, malgré son arrivée en Autriche cinquième du championnat avec moins de la moitié des points de son coéquipier. “Nous n’avons pas eu de discussion à ce sujet”, a-t-il déclaré jeudi. « Je pense que c’est trop tôt.

Hamilton se souvient trop bien de la relation tendue qu’il a eue avec le prédécesseur de Bottas, Nico Rosberg, et fait attention à ne pas faire basculer le bateau. Tout en concédant que Mercedes pouvait faire mieux, il a pris soin d’éviter toute critique de Bottas lorsque . lui a demandé si Red Bull avait mieux géré la situation en France que Mercedes en Espagne.

“Je pense que nous pouvons toujours apporter des améliorations, c’est sûr”, a-t-il déclaré. « Si vous regardez la Red Bull, j’ai vu la vidéo de Sergio et Max. Quelques secondes plus tard et ça aurait été à mi-chemin, peut-être que Max aurait perdu plus de temps. C’était juste le moment idéal pour lui de le rencontrer sur la piste. Je suppose que c’était potentiellement un peu différent quand nous étions à Barcelone.

«Mais nous continuerons à travailler en équipe. Je pense que nous avons bien travaillé en équipe pendant de nombreuses années. Comme je l’ai toujours dit, je pense que Valtteri a été le meilleur coéquipier au classement général. Et quand je dis coéquipier, il ne s’agit pas seulement de la performance du pilote, il s’agit du moral de l’équipe, il s’agit de la façon dont vous travaillez dans l’environnement de l’équipe. Nous continuerons d’améliorer notre communication et espérons-le faire mieux à l’avenir.

Hamilton voit une marge d’amélioration dans les tactiques d’équipe de Mercedes. Il y a une autre dimension à la situation délicate chez Mercedes : le doute persistant sur l’avenir de Bottas au sein de l’équipe. Si Bottas sait qu’il ne restera pas l’année prochaine et cherche un nouvel employeur, il sera encore moins disposé à compromettre potentiellement ses propres performances en s’écartant immédiatement du chemin de Hamilton.

Aujourd’hui, les leaders du championnat se partagent la première ligne de la grille et leurs coéquipiers se rangent derrière eux. Qu’ils finissent par jouer un rôle dans l’issue de la course à venir dépend d’un certain nombre de facteurs.

Mais le fait que nous l’ayons vu se produire deux fois au cours des quatre dernières courses suggère qu’il y en a plus à venir. L’empressement des coéquipiers des prétendants au championnat à les aider pourrait donc façonner le destin du championnat de cette année.

