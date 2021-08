Les différends cryptographiques transfrontaliers seront réglés par une équipe juridique indépendante basée au Royaume-Uni Crypto new media

TL;Répartition DR

Le système judiciaire britannique manque d’un cadre juridique strict pour mettre en œuvre la justice dans les cas de litiges cryptographiques. Dans de tels cas, le réseau CFAAR est intervenu pour assurer un règlement rapide de tous les litiges liés à la cryptographie. Le CFAAR comprend une équipe d’experts juridiques talentueux et expérimentés qui sont dans le jeu depuis longtemps.

L’adoption de la crypto-monnaie est en augmentation et le taux d’adoption enregistre des records historiques au fil du temps. Avec le développement de projets et d’applications liés à la crypto-monnaie et à la blockchain, les crimes et les criminels liés à la cryptographie sont devenus assez ennuyeux pour les gens.

L’augmentation de la fraude liée à la cryptographie en Grande-Bretagne et l’absence d’un cadre juridique pour arrêter ces affaires ont conduit au développement du réseau CFAAR. Le réseau Crypto Fraud and Asset Recovery a été formé et comprend une équipe d’experts dans le domaine juridique.

Règlement des différends cryptographiques au Royaume-Uni

L’organisation a pour objectif d’éliminer les taux croissants de fraudes et d’attaques liées à la cryptographie liées aux ransomwares et aux offres initiales de pièces de monnaie. L’équipe de professionnels du droit s’est engagée à « répondre de manière robuste et efficace » à toutes sortes de litiges cryptographiques.

L’organisation affirme qu’en ce qui concerne les litiges cryptographiques, la mise en œuvre de la justice par le réseau sera sans erreur et indépendante de tout type d’influence de tiers.

Les conflits et les crimes cryptographiques sont en augmentation.

Selon les rapports basés sur les études menées par la police de la ville de Londres, environ 86 % de tous les cas de fraude signalés dans le monde de la finance sont des litiges cryptographiques et des cyberattaques.

Pour contrôler et poursuivre la répression de ces attentats, la formation du CFAAR apportera un changement révolutionnaire. Selon l’annonce des fondateurs, le cabinet cherche à faire émerger le talent et l’expérience de tous les juristes des tribunaux anglais dans le monde des crypto-monnaies.

