Les difficultés d’Arsenal ont été le «  pire moment de ma carrière  », admet Willian, qui conseille à Mikel Arteta de devenir «  l’un des meilleurs managers du monde  »

Willian a admis que ses premiers mois à Arsenal étaient le « pire moment » de sa carrière.

Le Brésilien a rejoint les Gunners lors d’un transfert gratuit de Chelsea l’été dernier, concluant un contrat lucratif de trois ans pour rester à Londres.

Willian a eu du mal à avoir un impact

Et il a eu un impact instantané sur ses débuts avec deux passes décisives, alors que les hommes de Mikel Arteta ont remporté la victoire sur les lutteurs de la Premier League Fulham lors d’une victoire 3-0 à Craven Cottage.

Mais ce qui a précédé c’était une période de lutte sans précédent pour le joueur de 32 ans, contribuant une seule aide en seulement 24 matches.

Les choses se sont améliorées pour Willian ces derniers temps, enregistrant quatre passes décisives lors de ses cinq dernières sorties, et semble avoir franchi un tournant dans sa carrière de Gunners.

«Ce fut vraiment un début très difficile, à part ce premier match contre Fulham, où j’ai eu une bonne performance [setting up two of the three goals in a 3-0 win], J’ai réussi à faire un bon match », a déclaré Willian à ESPN Brésil.

«Même après ce match, il y a eu des matchs que nous avons gagnés, j’ai même eu un bon match, mais nous avons fini par avoir une mauvaise séquence.

«J’ai aussi eu une mauvaise séquence et je pense que mon pire temps professionnel à ce jour, depuis que je suis monté à Corinthians et que j’ai été vendu à l’Ukraine, puis je suis arrivé à Chelsea, sans aucun doute.

«Cette phase qui est maintenant passée a été la pire période que je pense avoir vécue en tant que professionnel.

«Bien sûr, lorsque vous vivez dans un moment difficile, vous êtes vraiment bouleversé et essayez de trouver des solutions, un moyen de vous améliorer, essayez d’aider l’équipe.

Willian pense que Mikel Arteta a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs managers du monde

«C’est ce que je fais depuis tout ce temps, je n’ai jamais arrêté de m’entraîner, de travailler, de me consacrer le plus possible.

«Il a fallu un peu de temps pour partir, mais ces derniers temps, dans les derniers matchs, j’ai de nouveau bien joué, me démarquant avec des passes décisives, bien joué. Je suis donc heureux d’être de retour pour retrouver mon bon football.

Une campagne à l’envers voit Arsenal se situer actuellement neuvième dans l’élite anglaise, tandis que leur tentative de conserver la FA Cup a pris fin prématurément au quatrième tour contre Southampton.

La Ligue Europa est leur seule chance de gagner de l’argenterie cette saison, mais Willian reste optimiste que le club est sur la bonne voie pour réussir sous Arteta dans les années à venir.

« Je pense que ça a le potentiel d’être un grand projet, c’est un super club, c’est entre les mains d’un bon manager, il a tout pour devenir l’un des meilleurs managers du monde », a ajouté Willian.

«Arsenal a tout pour redevenir une puissance, se battre pour des titres, jouer à nouveau en Ligue des champions, c’est ce que nous voulons, les joueurs.

«Arteta fait un excellent travail, il est toujours à la recherche des joueurs de la meilleure façon possible, en leur donnant des idées, en les guidant, en leur montrant ce qu’il veut. Arsenal est entre de bonnes mains. »