Les difficultés de Gini Wijnaldum stimulent Liverpool dans une négociation de 200 000 £ par semaine

in

Gini Wijnaldum souffre de quelques difficultés au Paris Saint-Germain. Liverpool peut les considérer comme un coup de pouce dans les négociations à venir.

Gini Wijnaldum a fait sa révérence en UEFA Champions League pour le PSG mercredi, mais cela ne s’est pas bien passé. En fait, le match dans son ensemble ne s’est pas bien passé pour les Parisiens.

Ils se sont rendus en Belgique pour affronter le Club de Bruges mais n’ont pu repartir qu’avec un match nul 1-1. Ce n’est que la moitié de l’histoire, car le PSG n’était tout simplement pas très bon. Leur programmation étoilée n’a pas réussi à s’entendre et, en vérité, Bruges avait largement l’air mieux.

Cela a conduit L’Equipe à attribuer de faibles notes aux joueurs du PSG. L’un d’eux, bien sûr, était Wijnaldum. Le Néerlandais a reçu la note la plus basse de tous.

Le point de vente ne lui a donné qu’un 3/10. Ils ont déclaré que Wijnaldum était une “réelle déception” qui fait face à “de grandes difficultés” pour faire ce que le PSG lui a demandé de faire.

Et avec Wijnaldum en difficulté, Liverpool a peut-être matière à réflexion.

Le meilleur joueur de chaque équipe de Premier League maintenant contre. Il y a 7 ans

Wijnaldum lutte

Liverpool a lié plusieurs joueurs de l’équipe première à de nouveaux contrats cet été. Cependant, il en reste quelques-uns majeurs, et l’un d’entre eux est Mohamed Salah.

Le journaliste James Pearce a déclaré à Stadium Astro que l’accord de Salah sera probablement le plus complexe, en grande partie en raison de sa “statut dans le jeu”. En gros, l’Egyptien aura plein de prétendants pour ce qui sera son dernier gros contrat.

Salah gagne actuellement 200 000 £ par semaine – selon le Guardian – mais voudra sûrement une augmentation. Nous pensons cependant que les difficultés de Wijnaldum pourraient être un coup de pouce pour Liverpool.

Photo de Francesco Scaccianoce/LiveMedia/NurPhoto via .

Le joueur de 30 ans est le premier grand joueur de Liverpool à partir sous Jurgen Klopp, après tout. Le fait que tout ne se passe pas bien dans l’immédiat suggère que ce n’est pas aussi facile que de quitter Anfield et de rejoindre un nouveau club.

Maintenant, Wijnaldum pourrait changer les choses, bien sûr. Mais il reste à voir s’il peut le faire. Ainsi, même si Salah a peut-être les yeux ailleurs, il saura qu’il est dans son intérêt sur le terrain de rester avec Liverpool.

Il sait qu’il est une star mondiale là-bas, sait qu’il peut concourir pour les plus grands trophées et sait qu’il clique fermement avec le club. Wijnaldum montre que ce n’est pas une garantie ailleurs et peut-être que Salah réfléchira à deux fois avant de partir.

Et avec cela, Liverpool a un peu plus de pouvoir dans ces négociations qu’ils ne le pensaient.

Dans d’autres nouvelles, les fans de Leeds United ne peuvent pas croire la note FIFA 22 de Patrick Bamford