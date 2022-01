Les difficultés de Ricciardo en 2021 l’ont aidé à « découvrir en quoi je suis bon » · .

Daniel Ricciardo dit que ses difficultés tout au long de la saison 2021 l’ont aidé à comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses en tant que pilote.

S’exprimant sur le podcast Gypsy Tales, Ricciardo a discuté de son défi de s’adapter à sa nouvelle voiture et à sa nouvelle équipe tout au long de la saison.

Ricciardo a déclaré que trouver comment extraire la vitesse maximale de la McLaren l’avait aidé à comprendre quelles étaient ses forces au volant.

« Après avoir couru en F1, au moins, pendant dix ans, c’était [last] année où j’ai découvert ce pour quoi je suis bon », a déclaré Ricciardo à l’animateur de podcast Jase Macalpine.

« Donc, à travers le processus de croissance et en essayant de m’améliorer, au volant de la McLaren, grâce à ma compréhension de mes faiblesses, j’ai également compris mes forces. Je me suis dit ‘oh wow, ‘ça’ m’a permis de faire ‘ça’ ces dernières années’. D’accord, c’est ce dont j’ai besoin dans la voiture parce que c’est moi et c’est ce qui me donne l’approche la plus naturelle d’un virage. C’est donc ce que je dois donner aux ingénieurs. Je dois leur donner cette information pour que je puisse le faire parce que, oui, c’est ma force.

Après être passé de Red Bull à Renault en 2019, puis de signer avec McLaren pour 2021, Ricciardo dit qu’être obligé de s’adapter à un nouvel environnement l’a mis au défi de développer ses compétences professionnelles interpersonnelles.

« Je pense que le simple fait d’être dans une pièce différente, vous êtes obligé de grandir », a déclaré Ricciardo. « Vous allez nouer de nouvelles relations, vous allez apprendre à être un leader ou simplement acquérir de nouvelles compétences, des compétences relationnelles, quoi que ce soit. Il y a donc beaucoup de choses qui viennent avec et c’est excitant.

Ricciardo a également révélé qu’il s’était mis une pression supplémentaire pour participer au Grand Prix d’Italie avant de finalement remporter la course, mais que cette avance était la « plus froide que j’aie été » de toute la saison.

« J’avais définitivement… une puce sur mon épaule et je m’étais donné le temps pendant la pause estivale de réinitialiser et de vider en quelque sorte les six premiers mois de merde », a expliqué Ricciardo.

« J’étais juste comme ‘c’est le week-end. Si vous allez le faire, c’est le week-end ». C’était comme une pression positive où j’étais presque en colère.

« J’ai pu juste être dans la zone. Honnêtement, je chantais même pendant la course, je tapais sur le volant – comme si je m’amusais un peu. À un moment où tout le monde penserait « c’est comme la plus grande pression que la voiture ait eue toute l’année, il mène », mais c’était le plus froid que j’avais été. Et j’étais tellement confiant, et c’était un endroit où je m’étais en quelque sorte construit tout le week-end.

« Je pense que c’était aussi – et c’est maintenant l’ego – où c’est comme un » va te faire foutre » aux gens qui m’avaient déjà radié. «

