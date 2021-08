Les difficultés financières de Barcelone et de l’Inter Milan devraient servir d’avertissement à la pyramide du football anglais, estime le patron de West Ham, David Moyes

in

David Moyes a envoyé un avertissement sévère aux clubs anglais qui dépensent beaucoup pour qu’ils dépensent de l’argent dans le climat actuel à la lumière des difficultés financières persistantes de Barcelone et de l’Inter Milan.

Les géants catalans sont en chute libre complète après avoir été contraints de libérer effectivement Lionel Messi de son contrat en raison d'”obstacles économiques et structurels”.

Barcelone n’a pas été en mesure de respecter les limites de dépenses de la Liga, malgré le fait que le joueur et le club ont remué ciel et terre pour conclure un accord.

L’Inter, quant à lui, a déjà perdu le manager vainqueur du titre Antonio Conte et Achraf Hakimi contre le Paris Saint-Germain cet été et d’autres départs sont attendus de manière imminente.

L’un d’entre eux est l’attaquant vedette Romelu Lukaku, qui devrait être vendu dans le cadre d’un accord de 97 millions de livres sterling à Chelsea, qui verra l’international belge revenir à Stamford Bridge sept ans après avoir quitté le club pour rejoindre Everton pour 28 millions de livres sterling.

Manchester City a également versé des frais de transfert record britanniques pour signer Jack Grealish dans le cadre d’un contrat à succès de 100 millions de livres sterling avec Aston Villa la semaine dernière.

Pendant ce temps, l’ennemi juré Man United a déboursé 114 millions de livres sterling pour amener Jadon Sancho et Raphael Varane au club du Borussia Dortmund et du Real Madrid respectivement.

Le patron de West Ham, Moyes, a rejoint talkSPORT pour exposer ses réflexions sur les clubs qui continuent de dépenser gros en ces temps difficiles.

« Les clubs peuvent faire ce qu’ils veulent, mais nous sommes à peine sortis du [coronavirus] pandémie », a déclaré Moyes à White & Jordan.

«Au début de la pandémie, nous discutions de la question de savoir si les clubs de football allaient survivre et comment les équipes des ligues inférieures allaient le faire.

« Je pense en fait qu’il y a eu très peu de transfert [movement] en championnat.

“Il y a eu un ou deux gros transferts, mais je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de transferts [on the whole].

“Mais je pense que nous devons également garder à l’esprit que nous voyons tant de clubs de football en Espagne et en Italie avoir du mal à faire face et c’est évidemment à cause de dépenses qui n’ont pas été correctes.

“L’excitation suscitée par le transfert est une bonne chose pour les supporters, mais je me souviens juste il y a environ un an à quel point les gens étaient critiques vis-à-vis de l’argent que les clubs avaient dépensé, de l’argent offert pour les salaires et de ce que les agents retiraient des accords.

“Nous devons être prudents car nous avons une pyramide du football que nous ne voulons en aucun cas s’effondrer.”

Pendant ce temps, Moyes a averti tous les clubs intéressés par la signature de ses joueurs vedettes cet été: “Ils ne sont pas à vendre”.

Il reste une incertitude persistante autour de l’avenir de Declan Rice au milieu des liens de transfert avec son ancienne équipe Chelsea, mais un Moyes provocateur insiste sur le fait que les « joueurs de 100 millions de livres sterling » du club ne vont nulle part.

“Nous avons des joueurs que nous évaluons à 100 millions de livres sterling et nous ne les vendrons pas”, a déclaré Moyes dans une interview exclusive avec Jim White de talkSPORT.

« C’est comme ça, vous n’allez pas vous débarrasser de vos meilleurs joueurs, vous ne le faites pas. Et si vous l’êtes, ce sera pour beaucoup d’argent.

«Donc, de ce point de vue, je pense que les clubs ont raison de le faire. Mais je pense qu’il y a énormément d’autres clubs qui ne sont probablement pas en mesure de payer cet argent et de se tourner vers ces niveaux.