Les « difficultés respiratoires » de Victor Lindelof liées à une collision, selon le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, qui confirme que le défenseur va bien après le remplacement

Ralf Rangnick a fait le point sur le défenseur Victor Lindelof qui a quitté la victoire de Manchester United à Norwich avec des difficultés respiratoires.

Lindelof a quitté le terrain de jeu à la 74e minute de la victoire 1-0 en pointant sa poitrine avec inconfort.

Lindelof a été remplacé après avoir subi un certain malaise

Le défenseur avait besoin d’aide alors qu’il quittait le terrain

Le Suédois s’est accroupi tout en désignant sa poitrine, les médecins l’aidant plus tard à quitter le terrain.

Gardien de but et homme du match David de Gea a été l’un des premiers à venir aux côtés de son coéquipier, et a déclaré qu’il était difficile de voir son défenseur en difficulté.

De Gea a déclaré : « Je ne sais pas ce qui se passe mais il sentait un peu sa respiration.

« On a déjà vu [Christian] Eriksen, [Sergio] Aguero, c’est parfois un peu difficile de voir votre joueur agir comme ça donc c’était mieux de changer et j’espère qu’il va tout à fait bien.

De Gea était plus préoccupé par la santé de Lindelof que par sa propre feuille blanche

« Dès que c’était comme une respiration difficile, il ressentait quelque chose d’étrange, peu importe le jeu, peu importe le football, c’est d’abord la vie, c’est d’être en sécurité. »

Les coéquipiers de Lindelof se sont précipités vers son soutien, dont Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le penalty gagnant quelques instants plus tard.

Le manager par intérim de United, Rangnick, a donné plus de détails sur la situation, indiquant qu’une rencontre avec un autre joueur a déclenché le problème de Lindelof.

« Oui, il a eu une collision, il ne se souvient même pas de ce que c’était », a déclaré Rangnick.

Rangnick n’était pas très satisfait de la performance de son équipe mais était heureux de voir que son défenseur allait bien

« Mais il avait du mal à respirer, alors il a dit qu’il ressentait une douleur à la poitrine, mais pour le moment, ils l’ont examiné, ils ont fait tous les tests et tout semble aller bien. »

Lindelof a été remplacé par Eric Bailly dans le match qui a rejoint le défenseur central avec son partenaire défensif Harry Maguire.

Maguire a également été interrogé sur la situation et a déclaré que son coéquipier se sentait bien après le match.

Maguire a déclaré que Lindelof allait bien dans le vestiaire

« Il est dans le vestiaire. Il a ressenti un peu d’inconfort », a déclaré Maguire.

«Nous ne connaissons pas vraiment trop de détails, mais il semble bien là-dedans. Il s’est senti mal à l’aise et nous lui souhaitons tous bonne chance.

