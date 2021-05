“ Les dimanches de Sergio Perez sont très forts, les samedis ont besoin de travail ”

Le patron de Red Bull, Christian Horner, aime ce qu’il voit de Sergio Perez le jour de la course, mais la forme de qualification est encore à venir.

Perez tout au long de sa carrière en Formule 1 a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs dans la gestion de l’usure des pneus tout au long d’une course, une compétence qui lui a régulièrement servi au milieu de terrain.

Et dans les grandes courses, les jours de course ont été décents pour le Mexicain depuis qu’il a rejoint Red Bull pour 2021, Monaco étant le dernier exemple en passant de la P9 sur la grille à une P4.

Mais c’était cette dernière mauvaise performance en qualifications qui signifiait qu’il y avait trop de dégâts à annuler en course. Le coéquipier de Perez, Max Verstappen, se frayait un chemin vers la victoire, sa deuxième de la saison à prendre la tête du championnat des pilotes.

Mais Horner a déclaré que l’équipe devait continuer à travailler avec Perez pour s’assurer que la performance de qualification soit bientôt à la hauteur de ses performances de dimanche.

“Je pense qu’il trouve les samedis plus difficiles que les dimanches”, a déclaré Horner, cité par le site Web de Formule 1.

«Son rythme de course a généralement été très soutenu mais les samedis sont toujours… vous savez, nous devons travailler avec lui, pour l’aider à se mettre à l’aise.

«Cela viendra, vous pouvez voir que la majorité des pilotes à l’exception de Carlos [Sainz] qui ont changé d’équipes cette année, il leur faut du temps pour se mettre à niveau.

«Je pense que les pneus sont plus délicats cette année, ce qui crée une autre dynamique, mais il y arrive, et une performance comme celle d’aujourd’hui ne fait que l’aider.

Les premiers stades de la carrière de Perez ont alors été très axés sur les entraînements de récupération, ce qui a parfois masqué le fait que son rythme de course était souvent compétitif par rapport à celui de Verstappen.

«Checo a fait de belles courses cette année», a poursuivi Horner.

«À Bahreïn, il était très fort, son rythme de course à Barcelone était très fort, son rythme de course à Portimao était très bon donc cela ne fait aucun doute, il doit juste se qualifier en position et ensuite il sera un facteur.»

