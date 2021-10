Les dîners ont battu les titres mondiaux dans les souvenirs de Lewis Hamilton du GP des États-Unis

Malgré l’obtention de deux titres mondiaux à Austin, Lewis Hamilton affirme que l’aspect social lui procure ses souvenirs les plus vifs du Grand Prix des États-Unis.

Le septuple champion des pilotes a remporté les couronnes 2015 et 2019 sur le Circuit des Amériques, remportant la course à la première de ces occasions, bien que la deuxième place derrière son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas ait été suffisante la deuxième fois.

Au total, Hamilton a triomphé sur le site texan à cinq reprises en huit visites, affirmant que c’est une piste qu’il aime – peut-être en partie à cause du complexe passionnant entre les virages cinq et 10 qui s’inspire de Maggots et Becketts sur le circuit F1 du Britannique. , Silverstone.

Mais malgré tout le succès qu’il a connu dans le Lone Star State, c’est avec ses amis célèbres qui lui vient le plus à l’esprit lorsque l’homme de 36 ans repense aux moments qu’il a passés à Austin au cours de la dernière décennie.

Hamilton dit souvent dans des interviews et des conférences de presse qu’il n’est pas le meilleur pour se souvenir des événements des années passées, mais qu’il n’a eu aucun problème à se souvenir de certains de ses moments préférés hors piste à Austin.

Quelqu’un a un chapeau de cowboy ? pic.twitter.com/dIlFJHkvdv – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 octobre 2021

« J’ai un mauvais souvenir, je ne me souviens pas de toutes les autres fois où nous sommes venus ici », a déclaré Hamilton au site Web de Formule 1 à la veille du week-end du Grand Prix des États-Unis 2021.

« Les choses dont je me souviens d’être ici sont les invités extraordinaires que j’ai eus dans le passé et les dîners auxquels nous sortons chaque soir. C’est probablement le seul morceau où j’allais toujours dîner dehors tous les soirs.

« Nous sommes allés au même restaurant en ville et avons eu de bonnes conversations. Je pense que la dernière fois que j’étais ici au dîner, Matthew McConaughey nous a résumés, nous racontant cette belle histoire sur la façon dont il a rencontré sa femme et toutes ces choses sympas.

«Ce sont les choses dont je me souviens vraiment. Ma première course, gagner en 2012 ici [for McLaren] et juste le fait que j’aime la piste. C’est un grand circuit de course.

« Par contre, je ne me souviens pas des autres, comme gagner le championnat par exemple, ce qui est énorme, je ne m’en souviens pas vraiment.

Cependant, s’il remporte un huitième titre record cette année après une bataille titanesque avec Max Verstappen, Hamilton s’en souviendra peut-être – même si cela n’arrivera pas à Austin.

Il tentera de combler un déficit de six points sur Max Verstappen avec un sixième triomphe de la COTA.

« C’est ça la course », a déclaré le septuple champion. « Je pense que c’est le rêve dont rêve tout pilote de course et tout artiste ou athlète, avoir l’opportunité de se battre pour quelque chose de si spécial.

« J’aime vraiment cette bataille que nous menons contre une autre équipe et j’essaie juste de me concentrer pour faire le meilleur travail possible. Nous avons six courses difficiles devant nous.