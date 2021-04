Les diplomates de l’UE se sont réjouis du fait que la France et l’Allemagne «prennent tous les coups de Covid» dans les messages WhatsApp | Monde | Nouvelles

Vaccins: l’Europe est « si loin derrière le Royaume-Uni », selon le professeur

Le programme de vaccination britannique continue d’être une histoire de succès. Hier, le Royaume-Uni a commencé à administrer le vaccin Moderna, dans ce qui a été salué comme « une autre étape clé » dans la lutte contre le coronavirus. Jusqu’à présent, 60% de la population adulte britannique ont reçu au moins une dose.

Pour les pays de l’UE, c’est une image complètement différente.

Le bloc, qui compte 27 nations, est toujours bloqué à 13%.

Cela peut sans doute être attribué à la lenteur de la prise de décision à Bruxelles et aux contrats maladroits.

L’année dernière, les gouvernements européens ont transféré la responsabilité des achats de vaccins à la Commission européenne.

En effet, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé que cela aurait mis à rude épreuve la cohésion de l’UE si l’Allemagne s’était procurée des approvisionnements privilégiés du vaccin Pfizer-BioNTech, financé par Berlin.

Alors que beaucoup critiquent maintenant la décision de Mme Merkel, des rapports découverts suggèrent que la chancelière ne s’était pas trompée.

Les diplomates de l’UE ont plaisanté à propos de la France et de l’Allemagne « prenant tous les coups de Covid » dans les messages WhatsApp (Image: GETTY)

Hier, le Royaume-Uni a commencé à administrer le vaccin Moderna, ce qui a été salué comme « une autre étape clé » (Image: GETTY)

En avril de l’année dernière, les pays de l’UE n’ont pas attendu que la Commission commence à conclure des accords.

La France et l’Espagne ont entamé séparément des pourparlers avec Moderna et à la mi-avril, Paris et Berlin ont commencé à négocier ensemble pour acheter des vaccins.

Le 12 juin, les ministres de la santé de l’UE27 ont approuvé un plan d’achat de la Commission en leur nom.

Cependant, l’initiative franco-allemande a continué à aller de l’avant, ayant invité les Pays-Bas et l’Italie à rejoindre leur club d’acheteurs.

Le quatuor était connu sous le nom de «Inclusive Vaccine Alliance» et en juin, ils ont annoncé un accord pour entre 300 millions et 400 millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Jillian Deutsch et Sarah Wheaton de POLITICO ont rappelé comment l’accord avec AstraZeneca a été décrit comme un peu plus qu’une feuille de termes d’une page entre les entreprises et les ministres de la Santé.

Cependant, les journalistes ont noté que c’était politiquement significatif car cela montrait que les quatre pays – représentant quatre des cinq plus grandes économies de l’UE – n’avaient pas peur « d’utiliser leur important pouvoir d’achat et de tirer parti de leurs industries pharmaceutiques puissantes ».

Vaccinations Covid en direct (Image: EXPRESS.CO.UK)

Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Les plus petits pays du bloc ont vu cette décision comme une menace, au point que les diplomates de l’UE ont commencé à plaisanter à moitié sur WhatsApp en disant que la France et l’Allemagne pourraient prendre tous les coups de Covid pour eux-mêmes, a ajouté le rapport.

Mme Deutsch et Mme Wheaton ont écrit en janvier: « La ministre belge de la Santé de l’époque, Maggie De Block, a critiqué l’accord avec Oxford / AstraZeneca comme une décision » déraisonnable « qui a affaibli tout le monde.

« Dans un groupe privé WhatsApp, certains diplomates européens ont à moitié plaisanté en disant que les grands pays prendraient tous les vaccins – un signe que beaucoup ne faisaient pas confiance à l’Alliance pour un vaccin inclusif comme étant réellement inclusive.

«Un diplomate de l’UE extérieur à l’alliance a déclaré que les pays craignaient qu’il y ait deux pistes concurrentes: l’une avec l’Alliance et l’autre, soutenue par la Commission, avec l’Espagne et les pays les plus pauvres.

« La tâche de concurrencer les États-Unis semblait déjà décourageante; concurrencer simultanément l’alliance semblait » impossible « , a déclaré le diplomate. »

Ce n’est pas la première fois que les petits pays de l’UE manifestent du ressentiment envers les pays dominants, comme l’Allemagne et la France.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, Mar Aguilera Vaqués, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Barcelone, a averti que la plus haute juridiction allemande pourrait forcer les États membres à revoir le fonds de redressement de 750 milliards d’euros (668 milliards de livres sterling) de l’UE, également connu sous le nom de Next Génération UE.

La semaine dernière, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, basée dans la ville de Karlsruhe, a bloqué le processus de ratification de la décision sur les ressources propres – l’instrument législatif qui permettrait à la Commission européenne d’emprunter de l’argent directement sur les marchés des capitaux et de le rembourser au cours des prochaines décennies. .

Vendredi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier était prêt à approuver la ratification par l’Allemagne du texte juridique, mais la Cour constitutionnelle l’a empêché de l’approuver.

Mar Aguilera Vaqués, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Barcelone (Image: EXPRESS.CO.UK)

La chancelière allemande Angela Merkel (Image: GETTY)

C’était pour qu’il puisse d’abord examiner un appel d’urgence déposé par le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et un groupe civique nommé Bündnis Bürgerwille, ou Citizens ‘Will Alliance.

Les deux affirment que le fonds de redressement est illégal et enfreint les traités de l’UE.

Réagissant à cette nouvelle, la Commission européenne a réaffirmé sa confiance dans la validité juridique de la décision relative aux ressources propres.

Cependant, Mme Aguilera Vaqués a fait valoir que les États membres pourraient devoir retourner à Bruxelles et changer le fonds de redressement si la Cour juge le programme de redressement du bloc inconstitutionnel.

Elle a déclaré: « Que ce soit illégal ou non, c’est à la Cour constitutionnelle allemande de trancher et à la Cour européenne de justice de se pencher …

«Mais je suis professeur de droit constitutionnel.

«Mes collègues du droit international disent toujours que le droit international est au-dessus du droit interne.

« D’un autre côté, nous, professeurs constitutionnels, disons que c’est la constitution du pays. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait qu’il allait se passer, Mme Aguilera Vaqués a déclaré: « Bien sûr, la cour constitutionnelle allemande pourrait très bien dire » nous ne pouvons pas faire cela, car cela va à l’encontre de la constitution « .

« » Nous changeons donc la constitution ou l’UE modifie le fonds de relance. « »

Selon elle, ce dernier est plus probable.

Elle a ajouté: « Tout le monde sait …

« Nous verrons … mais l’Allemagne est un pays leader dans l’UE, donc quoi qu’en dise sa cour constitutionnelle, cela a un impact à coup sûr. »